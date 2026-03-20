Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino

La rapera y el productor nacional lanzaron un trabajo que celebra casi tres décadas de amistad y que fue grabado entre Santiago y Barcelona. Además, Tijoux adelantó que en octubre llegará su nuevo disco, esta vez junto a Aerstame de Movimiento Original.

Ana Tijoux y DJ Dacel presentaron su primer EP colaborativo bajo el nombre de “97”, un trabajo compuesto por cuatro canciones grabado entre Barcelona y Santiago, disponible en todas las plataformas digitales.

El trabajo combina rap, samples y atmósferas relajantes con letras introspectivas y beats con alma y el título es un homenaje al año 1997, fecha en que ambos artistas se conocieron e iniciaron una amistad que ha marcado sus carreras.

“Significan varias cosas al mismo tiempo, en temas de amistad y musicalizadas. Al final estos dos polos se encuentran y damos vida a este EP “97” en honor a los años que nos conocemos con Ana, muy contento con el resultado” mencionó el beatmaker nacional, DJ Dacel, en conversación con CNN Chile.

“Lo mismo, muchos años de amistad, aparte que nos cruza un vínculo musical que ha forjado el cariño que nos tenemos, tener intereses en común respecto a cómo abordar la música o lo que nos gusta también” agregó la rapera Ana Tijoux.

La colaboración nació de una sesión de cuatro horas en casa de Dacel, donde grabaron cinco maquetas que quedaron guardadas por dos años, hasta que ambos se reunieron en Barcelona para terminarlas y darles forma definitiva.

El EP recorre distintos paisajes sonoros: “Vinos y Vinilos” cruza musicalidades y referencias clave para ambos; “Suave Da Nave” celebra el valor de la amistad y los vínculos; “El Apagón” transita entre silencios y luces que surgen del cambio; y “Desapego”, con la voz invitada de Tremendo, es una declaración sobre la libertad emocional y el saber soltar.

Un trabajo que llevarán a sus presentaciones de este año 2026, como las que tienen agendadas en Costa Rica y México.

Ana Tijoux se refirió en CNN Chile a su participación en el Festival de Viña del Mar 2026, donde compartió escenario con el artista argentino Paulo Londra, y se pronunció respecto a si el certamen le debía o no un reconocimiento a su trayectoria.

“Como fui invitada por él (Paulo Londra), fui acompañarlo a él y respecto a las redes sociales y las interrogantes que se instalan yo creo que es más bien preguntarle al Festival de Viña por qué nunca me han invitado a tocar mi trabajo. Y esa respuesta yo no la puedo dar, porque no tengo nada que ver yo ahí. Yo creo que es una deuda que no es solamente conmigo, sino con varios artistas chilenos”.

Finalmente, Ana Tijoux nos reveló que en octubre próximo lanzará un nuevo disco.

“Estoy haciendo un disco que sale en octubre con un gran amigo, un ser muy bellos, Aerstame de Movimiento Original. Estamos los dos encerrados (en el estudio) como dos cucarachas”