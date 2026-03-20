“Amor Animal” en Prime Video: Franco Masini y Tatu Glikman hablan con CNN Chile sobre el cruce entre trap, juventud y diferencias de clase

En conversación con CNN Chile, los protagonistas de la nueva serie de Prime Video reflexionaron sobre los prejuicios en torno al trap, la intensidad con que se vinculan los jóvenes y el choque de mundos que atraviesa la historia de Kaia (Glikman) y Nico (Masini). “Amor Animal” se estrenó este 20 de marzo en la plataforma de streaming.

La nueva apuesta argentina de Prime Video, Amor Animal, debutó este viernes 20 de marzo con una historia atravesada por el romance, la tensión social y la música urbana.

La serie, creada por Sebastián Ortega y dirigida por Paula Hernández, sigue a Kaia (Tatu Glikman), una chica que intenta abrirse camino en el trap, y a Nicolás (Franco Masini), un joven de clase alta que acaba de salir de una internación por temas de salud mental.

Según la sinopsis oficial de la plataforma de streaming, la trama despega cuando ambos personajes, “pertenecientes a universos opuestos”, se cruzan y quedan atrapados en una historia en la que “el amor entre ambos desata una ola de violencia” y los enfrenta a un secreto que los pone en peligro.

La historia, en tanto, es descrita como un drama juvenil en el que “el deseo animal se impone” y en el que el amor entre ambos “desata una ola de violencia” que los deja atrapados en un escenario marcado por la pasión y la tragedia.

En total, la primera temporada cuenta con ocho episodios y está encabezada por Franco Masini, Tatiana “Tatu” Glikman y Valentina Zenere.

¿Qué dijeron los protagonistas de Amor Animal a CNN Chile?

En conversación con CNN Chile, los protagonistas argentinos Franco Masini y Tatiana “Tatu” Glikman profundizaron en uno de los ejes más visibles de la serie: la relación entre música urbana, clase social y prejuicio.

Ambos coincidieron en que Amor Animal usa el trap no solo como un elemento estético, sino también como una forma de contar origen, experiencia y desigualdad. “Kaia tiene una vida en la que todo cuesta muchísimo más que en el mundo de Nico, y eso se traspasa a sus letras”, explicó Glikman, quien además planteó que la producción dialoga con los prejuicios que todavía existen hacia ese universo y hacia quienes lo habitan.

Masini, en tanto, destacó que la forma en la que se narra la historia logra capturar la intensidad con que se viven hoy los lazos juveniles. “Entiende bien cómo se vinculan” y también “los desbordes que pueden generar determinadas situaciones límite”, señaló, agregando que la serie está contada “realmente desde la mirada de los jóvenes”, sin una lectura adulta que filtre sus conflictos.

El rodaje de Amor Animal se realizó en Uruguay, principalmente en Montevideo y Punta del Este durante la segunda mitad de 2024. Y ya en un plano más personal, Masini y Glikman coincidieron en que el proyecto dejó una huella importante en sus trayectorias profesionales. “A mí me dejó mucho aprendizaje, muchas herramientas como actor, y me dejó un grupo humano increíble”, dijo Masini, quien además destacó la sintonía que se generó entre el elenco, los directores y el equipo creativo durante el rodaje.

En el caso de Glikman, el impacto fue todavía más profundo. “A mí, Amor Animal me cambió la vida”, sostuvo de manera categórica. “Yo no estaba tan acostumbrada a trabajar así de seguido, a estar cuatro meses en Uruguay grabando, a vivir esa experiencia completa: desde estar en un hotel hasta que mis compañeros se transformaran en amigos”, relató.

A eso sumó las largas jornadas de rodaje, el aprendizaje constante y la convivencia sostenida con el equipo, elementos que, según dijo, marcaron “un antes y un después en lo artístico, pero también en lo humano”.

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