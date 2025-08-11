Cultura música

¡Alerta Swiftie! La misteriosa cuenta regresiva que apareció en la página web de Taylor Swift

Por CNN Chile

11.08.2025 / 23:26

Hasta el momento se desconoce el motivo o razón de la cuenta atrás, pero las teorías de grupos afines a la cantante estadounidense han sugerido que podría tratarse de un nuevo disco.

Alerta en el mundo Swiftie. Un misterioso contador apareció durante las últimas horas en la página oficial de Taylor Swift.

El contador vence la medianoche de este lunes, por lo que quedan pocas horas para descubrir el anuncio de la premiada cantante y protagonista del Eras Tour.

En desarrollo…

