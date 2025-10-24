A 25 años de “Amores Perros”: Iñárritu y Gael García Bernal recuerdan la película que cambió el cine latinoamericano

La cinta que marcó el debut de Alejandro G. Iñárritu en el séptimo arte y lanzó la carrera internacional de Gael García Bernal cumple 25 años. Restaurada en 4K, llega a MUBI y continúa proyectándose en salas de América Latina.

Hace 25 años, una película mexicana sacudió el panorama del cine internacional. Se llamaba Amores Perros, era la ópera prima de Alejandro González Iñárritu y tenía como protagonista a un adolescente de 19 años, llamado Gael García Bernal.

Hoy, un cuarto de siglo después, la cinta regresó restaurada a la plataforma MUBI y se reestrenó en salas de varios países (incluido Chile, el pasado 9 de octubre).

E invita, en tanto, a recordar por qué marcó una época y transformó las carreras de quienes la hicieron posible.

Alejandro G. Iñárritu y Gael García Bernal: Amores Perros “nos cambió la vida a todos”

“Fue una película que nos cambió la vida a todos”, recuerda Iñárritu, en conversación con CNN Chile.

“Me abrió las puertas para hacer la siguiente película y me transformó la vida, gracias a que tuvo un impacto muy grande a nivel mundial. Eso me dio la oportunidad de que la gente tuviese confianza en mi siguiente proyecto (21 Gramos, 2003; Babel, 2006). Fue un gran regalo”, subraya el director, que en ese entonces tenía 36 años y debutaba en el largometraje después de una carrera en la radio y la publicidad.

Contada a través de tres historias conectadas por un accidente automovilístico en la Ciudad de México, abordó temas como la desigualdad, la violencia y las relaciones humanas, con una crudeza poco habitual en el cine regional de la época.

Ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes, obtuvo más de 60 reconocimientos internacionales y fue nominada al Óscar como Mejor Película Extranjera.

Para Iñárritu, significó el comienzo de una carrera internacional que más tarde incluiría títulos como Birdman y The Revenant.

“Cada película es una mina que puede explotar hacia arriba o hacia abajo. Esta explotó hacia arriba y fuimos al siguiente escalón”, recuerda el realizador.

Gael García Bernal, por su parte, tenía apenas 19 años cuando comenzaron las grabaciones y 20 cuando se estrenó. Y hoy, con una trayectoria consolidada en México, Estados Unidos y Europa, sigue reconociendo que fue el proyecto que marcó su destino.

“No entiendo mi vida sin Amores Perros”, afirma. “Estaba tan joven, me pasaron tantas cosas gracias a esa película, y hasta la fecha sigue siendo una de las experiencias vitales más importantes que me han pasado”.

“Se volvió una película fundamental en las escuelas de cine”

El actor, además de llegar como el impulso profesional que lo lanzó a la fama, visualiza el fenómeno como una explosión cultural que fue más allá de solo los nombres que la hicieron posible.

“Se volvió una película fundamental en las escuelas de cine; porque marca, claramente, una nueva geografía, un nuevo punto de vista que el mundo estaba ansioso de que surgiera”, dice. “De pronto, a los 16, todos los jóvenes latinoamericanos tienen que ver Amores Perros. Les toca”.

Y lo ha vivido en carne propia: “Me acaba de pasar con mi hijo. Todos sus compañeros la vieron por primera vez. Es como un rito generacional”.

Con el paso de los años, Iñárritu asegura que la distancia le permitió entender mejor lo que había creado.

“Cuando estás filmando una película estás enfocado en contar la historia y capturar los conflictos humanos de los personajes. No tienes perspectiva. La película nace cuando la gente la ve”, explica.

“Con los 25 años que han pasado, siento que Amores Perros se ha transformado. Ya no es mía, le pertenece a todo el mundo. Se convirtió en una parte de la memoria colectiva de lo que es la urbe mexicana”, agrega. “Esa película agarró patas y anda sola. Eso solo el tiempo lo puede hacer”, concluye.

La película fue restaurada en 4K bajo la supervisión directa de Iñárritu y estará disponible desde hoy en MUBI.