Alcalde de Río prohíbe a Chappell Roan en festival masivo tras denuncia de futbolista brasileño por supuesto “maltrato” a su hijastra

Eduardo Cavaliere anunció que la cantante no se presentará en Todo Mundo no Rio mientras él esté en el cargo, luego de que Jorginho acusara al equipo de seguridad de la artista de agredir verbalmente a su hija de 11 años en un hotel. El municipio invitó a la menor como invitada de honor a la próxima edición del evento.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, prohibió a Chappell Roan participar en Todo Mundo no Rio, el evento musical gratuito que se realiza en la Playa de Copacabana.

Según reportó NME, la decisión surge tras las denuncias del futbolista brasileño Jorginho, quien acusó al equipo de seguridad de la cantante de haber agredido verbalmente a su hijastra de 11 años.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade – esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

“Mi hija estaba llorando”: el relato del jugador

En una extensa publicación en Instagram, Jorginho relató que su esposa e hija se alojaban en el mismo hotel que la artista durante Lollapalooza Brasil. Según el exjugador del Arsenal, la menor pasó junto a la mesa de Roan durante el desayuno, sonrió al reconocerla y regresó a su lugar.

Brazilian footballer Jorginho says Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer. He said his daughter recognized Chappell and “simply walked past the singer’s table” to… pic.twitter.com/1s6CL5RpYJ — Pop Base (@PopBase) March 21, 2026

Minutos después, “un gran guardia de seguridad se acercó de forma extremadamente agresiva” , amenazando con presentar una queja y dejando a la niña “extremadamente afectada, llorando mucho”. “Nadie debería pasar por esto, especialmente una niña”, escribió, y concluyó: “Sin tus fans, no eres nada”.

El alcalde reaccionó en X: “Mientras esté a cargo, esta joven nunca se presentará en Todo Mundo no Rio” , e invitó a la hija de Jorginho como invitada de honor a la edición de mayo, que este año encabezará Shakira. Roan no ha comentado públicamente la situación.