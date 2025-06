Al Pacino explica por qué rechazó protagonizar Star Wars y bromea con haberle “regalado la carrera” a Harrison Ford

El ídolo de Hollywood recordó que le ofrecieron interpretar a Han Solo en la primera entrega de la saga, pero no quiso aceptar el icónico papel.

En una entrevista reciente, Al Pacino abordó nuevamente su decisión de rechazar el papel de Han Solo en la película Star Wars: Episode IV – A New Hope, estrenada en 1977.

Según relató, no comprendió el guion en ese momento y prefirió no sumarse al proyecto.

“Me entregaron el guion y pensé: ‘No entiendo esto’”, recordó la leyenda de Hollywood en conversación con Entertainment Weekly.

Aseguró, además, que incluso compartió el texto con su amigo y mentor Charlie Loughton, quien coincidió en no comprender la historia.

“Me ofrecieron una fortuna, pero no puedo interpretar algo si no hablo su lenguaje”, agregó.

El actor también bromeó sobre la situación, señalando: “Creo que estaba en el ánimo de regalarle la carrera a Harrison Ford”.

Fue Ford, finalmente, quien interpretó a Han Solo y consolidó su carrera como uno de los actores más reconocidos de la gran pantalla internacional.

Pese a no haber participado en la franquicia galáctica, la carrera de Pacino continuó con numerosos títulos destacados, entre ellos Scarface, Cruising y And Justice for All.

Según diversos registros, otros actores como Sylvester Stallone, Kurt Russell y Burt Reynolds también fueron considerados para el papel de Han Solo.