Adiós a “la voz más triste de Chile”: Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda del bolero

El hijo ilustre de Valparaíso y reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2022 se dedicó más de 60 años a la música.

Este miércoles, el Ministerio de las Culturas confirmó la muerte de Luis Alberto Martínez, leyenda del bolero, a los 94 años.

Especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, fue una de las voces más importantes del bolero romántico en nuestro país, con icónicas canciones como Humor y Licor, Flores para mi madre y Payaso triste.

“Con pesar despedimos a Luis Alberto Martínez, figura emblemática del bolero porteño con más de 60 años de trayectoria artística y reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2022″, señalaron desde el ministerio.

La cartera destacó que el músico, conocido como “La voz más triste de Chile”, se “desenvolvió con maestría en lo que él mismo reconoció orgullosamente como canción cebolla: un canto sentido que enamoró a todo el país”.

Desde la Municipalidad de Valparaíso también lamentaron su partida. “La gran estrella del bolero nos deja, pero su luz seguirá brillando con fuerza en el corazón de las porteñas y porteños a través de un inmenso legado musical que no cesará de sonar”.