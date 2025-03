Academia de Hollywood se disculpa por no nombrar a Hamdan Ballal tras presión de más de 700 miembros

Por CNN Chile 29.03.2025 / 10:27

La institución rectificó su postura luego de críticas por no mencionar al cineasta palestino detenido por fuerzas israelíes tras ganar el Oscar por el documental "No Other Land".