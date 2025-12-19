A diez años de su estreno, Natalia Valdebenito edita “Gritona” en vinilo

La comediante nacional presenta una nueva edición física de “Gritona” y amplía el legado de su show más conocido con una edición física a diez años de su debut.

La comediante y actriz Natalia Valdebenito anunció la edición en vinilo de su espectáculo Gritona, rutina que marcó una etapa clave en su carrera.

El material está disponible desde hoy en Tienda Nacional y también se ofrecerá en sus próximas presentaciones.

El lanzamiento coincide con los 10 años de la primera versión del show, cuya conmemoración se realizó el 6 de septiembre en el recinto Blondie, en Santiago.

Gritona fue presentada originalmente en 2016 en el Festival de Viña del Mar, instancia que consolidó la trayectoria de Valdebenito en la comedia nacional.

Ese mismo año, el espectáculo llegó al Teatro Caupolicán con entradas agotadas, y posteriormente fue editado en Netflix, Spotify y YouTube.

La puesta en vinilo rescata la grabación de esa etapa y forma parte de una serie de lanzamientos que acompañan las giras que la comediante ha desarrollado tanto en Chile como en diversos países de Latinoamérica y Europa.

El vinilo de Gritona, además de Tienda Nacional, estará disponible a la venta en las actuaciones agendadas de la comediante.