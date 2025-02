A 13 años de la partida de Whitney Houston: Su legado continúa vigente

Por Valentina Sánchez Cárdenas 11.02.2025 / 15:03

Con uno de los registros vocales más impecables de los '80, Houston se consolidó como la diva de la década, logrando éxitos como I Will Always Love You, Greatest Love off All o I Wanna Dance With Somebody. Sin embargo, las adicciones y maltratos opacaron su carrera.