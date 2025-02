Grammy 2025: La nueva versión de los premios a lo mejor de la música que celebraron la diversidad, inclusión y empoderamiento

A pesar de los ataques a los esfuerzos por la diversidad, la equidad y la inclusión, los Grammy de este domingo dejaron claro que no recibieron ese mensaje. La ceremonia fue una vibrante celebración de la diversidad cultural, con actuaciones y premios que abarcaron una amplia gama de artistas.

Puede que los esfuerzos por la diversidad, la equidad y la inclusión estén siendo atacados por algunos, pero los Grammy 2025 no recibieron el mensaje.

En el evento de este domingo hubo una celebración vocal y visual de la diversidad cultural, con actuaciones y premios de una amplia gama de artistas y homenajes a los socorristas y ciudadanos que se han unido para ayudar a Los Ángeles a recuperarse de sus devastadores incendios forestales.

Durante el programa, la rapera Doechii, que es bisexual, se convirtió en la tercera mujer negra en ganar un premio al mejor álbum de rap (las otras fueron Cardi B. y Lauryn Hill) por “Alligator Bites Never Heal”.

“Sé que hay una chica negra ahí afuera, muchas mujeres negras ahí afuera, que me están mirando ahora mismo. Y quiero decirles que pueden hacerlo”, dijo Doechii. “Todo es posible. No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre ustedes, que les digan que no pueden estar aquí”.

Alicia Keys adoptó una actitud similar al aceptar el premio Dr. Dre Global Impact.

“Esto es para todas las mujeres que saben la magia que aportan a la sala”, dijo Keys. “Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces. Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo”.

Lee también: Chappell Roan impacta en los GRAMMY 2025 con un discurso contra las discográficas

Chappell Roan, quien es queer, usó su discurso de aceptación como mejor artista nuevo para defender a los jóvenes músicos que intentan ingresar a la industria.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me tocaba pararme aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas y la industria que se beneficia millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo.

Las mujeres no fueron las únicas cuyas victorias reforzaron que la membresía en la Academia de la Grabación (la organización detrás de los Grammy, que durante mucho tiempo había sido criticada por su falta de representación) ha trabajado para evolucionar.

Kendrick Lamar se convirtió el domingo en uno de los artistas de hip-hop más celebrados con sus cinco premios Grammy, incluidos dos de los premios más importantes de la noche.

Su tema “Not Like Us” fue galardonado con los premios a grabación y canción del año.

Mientras el público cantaba la canción ofensiva dirigida a su compañero rapero Drake, se hizo evidente que tanto el hip hop como Lamar estaban teniendo un momento.

El rap ha luchado durante mucho tiempo para obtener respeto en los Grammy, que comenzaron a reconocer el género en 1989.

Durante un homenaje a Quincy Jones, Stevie Wonder recordó cómo el fallecido músico reunió a una variedad de artistas para producir la campaña de ayuda “We Are the World”.

“Les digo: seguimos siendo los niños, seguimos siendo las personas que luchan y morirán por esta nación”, dijo Wonder. “Así que definitivamente tenemos que poder celebrarnos unos a otros”.