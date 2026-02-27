9 años después: la fan “número 1” de Mon Laferte vuelve a aparecer en el Festival de Viña

Una persona que fue parte de este proceso, que inició en 2017 cuando Mon pisó por primera vez Viña, fue Dolores Malena, quien en dicha edición se hizo famosa por su desconsolado llanto y emoción durante la presentación de Laferte.

La noche de este jueves en el Festival de Viña fue histórica. Mon Laferte se subió por tercera vez al escenario más importante de latinoamérica y, una vez más, arrazó con su prersentación.

Pero esta oportunidad fue especial ya que el público, y la Municipalida de Viña del Mar, le otorgaron el máximo galardon viñamarino, reservado solo para grandes artistas: La Gaviota de Platino.

Una persona que fue parte de este proceso, que inició en 2017 cuando Mon pisó por primera vez Viña, fue Dolores Malena, quien en dicha edición se hizo famosa por su desconsolado llanto y emoción durante la presentación de Laferte.

“Fue muy emocionante volver a ver a la Mon, yo la he visto ya las 3 veces acá en la Quinta (…) para mí la Mon es mi patrona, yo le rezo a ella porque para mí es todo”, contó en diálogo con Mega.

Agregó que “ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz, para mí es algo que me eleva, siento que envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual (…) me conecto mucho con ella”.

Malena agregó que “el primer show yo sentí que me iba a desmayar de la emoción (…) ella transmite algo hermoso con su voz (…) yo no era consciente de lo que estaba pasando, yo solo viví el momento, y yo salí y la gente me decía eres meme“.