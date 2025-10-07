31 Minutos y el fenómeno Tiny Desk: Cómo una broma entre periodistas convirtió a un escritorio en un escenario global

Esta semana, ese escritorio recibió a 31 Minutos, el noticiero de títeres chileno que conquistó al público con una presentación que ya supera los tres millones de visitas en YouTube.

En un rincón lleno de libros, plantas, micrófonos y ahora también títeres, 31 Minutos se convirtió esta semana en el primer programa infantil chileno —y probablemente el primero protagonizado por marionetas— en presentarse en el influyente formato Tiny Desk Concert de NPR. Su actuación fue un éxito rotundo: en solo cinco horas superaron las 120 mil visualizaciones en YouTube, y miles de fanáticos celebraron el hito en redes sociales.

Actualmente, la presentación supera los tres millones de visitas en YouTube.

El icónico noticiero de títeres, creado en 2003, llevó su humor absurdo, su crítica social y sus ya clásicas canciones a uno de los escenarios más valorados por la industria musical. Y lo hizo con una naturalidad que encajó perfectamente con el espíritu del Tiny Desk.

De una broma en un bar al templo de la música en vivo: El surgimiento del Riny Desk

El Tiny Desk nació casi por accidente.

Según relata el académico Agustín Donoso, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, todo comenzó cuando los periodistas de NPR Bob Boilen y Stephen Thompson, frustrados porque no podían escuchar bien a la cantante Laura Gibson en un bar, dijeron en broma que ella debería tocar en el escritorio de Boilen.

La grabaron ahí, el video se volvió viral, y así se creó el formato.

Desde entonces, más de mil artistas han pasado por este pequeño escenario en las oficinas de NPR en Washington D. C., incluyendo figuras como Adele, Coldplay, Juanes, BTS y Rosalía. Pero el espíritu sigue siendo el mismo: una experiencia íntima, sin efectos ni artificios, donde la música es la verdadera protagonista.

Títeres, autenticidad y conexión global

Para Donoso, la llegada de 31 Minutos a Tiny Desk es un reflejo de cómo el programa ha trascendido su origen como sátira infantil: “Esto corona el fenómeno global en que se ha transformado 31 Minutos. Ya no solo llenan teatros en la región; ahora debutan en uno de los escenarios más emblemáticos de la música en internet”.

Parte del éxito del formato —y del encanto de 31 Minutos— radica en su autenticidad.

“Tiny Desk mantiene su esencia original, y eso lo hace muy valioso en una era donde todo parece estar filtrado o editado”, explica Donoso.

Además, agrega que plataformas como YouTube permiten una conexión más visual y emocional con los artistas. “Aquí no solo escucho música; la veo, la vivo. Soy mi propio VJ”, señala.

Con esta presentación, 31 Minutos reafirma su lugar en la cultura pop latinoamericana, pero también demuestra que los títeres —cuando tienen talento y buen guion— pueden compartir escenario con las grandes figuras de la música global.