Este martes, el grupo estadounidense Panic! at the Disco anunció su separación definitiva luego de casi 20 años de existencia.

Los miembros originales de la banda de pop-rock formada en Las Vegas en 2004, gradualmente la abandonaron, quedando hoy solo el líder y vocalista, Brendon Urie.

En un comunicado publicado en Instagram, Urie señaló que el grupo se disolverá después de su próxima gira europea. “Ha sido un viaje increíble”, escribió.

“Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino”, agregó.

El artista contó que la decisión se debe, en parte, a que junto a su esposa esperan un hijo. “Finalizaré este capítulo de mi vida para poner mi enfoque y energía en mi familia“.

“Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me senté aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que hayan estado aquí desde el principio o recién nos hayan encontrado, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes”, cerró.