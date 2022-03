(CNN) – The Power of the Dog, la película protagonizada por el británico Benedict Cumberbatch, dirigida por la realizadora neozelandesa Jane Campion y disponible en Netflix, se ha convertido en la cinta con más nominaciones para los próximos Premios Oscar, cuya ceremonia será transmitida el próximo 27 de marzo por CNN Chile.

Marcando la primera película de Campion en 12 años, mientras estuvo trabajando en series de televisión, The Power of the Dog es una adaptación de su directora de la novela de 1967 de Thomas Savage, ambientada en Montana durante la década de 1920. Si bien el tono y el tema del oeste han generado comparaciones con Brokeback Mountain, los críticos han destacado que esta historia se siente distintiva, ya que le debe mucho a la película más famosa de Campion The Piano, con sus relaciones tensas en un entorno duro y remoto.

La cinta, que el pasado domingo se llevó el premio a la mejor película en los Critics Choice Awards, está nominada a los Oscar en 12 categorías, desde Mejor Película, pasando por Mejor Director para Campion, Mejor Fotografía para Ari Wegner (Lady McBeth), Mejor Banda Sonora Original para Jonny Greenwood (integrante de Radiohead), a Mejor Diseño de Producción para Grant Major (ganador del Oscar en dicha categoría por El Señor de Los Anillos) y Amber Richards (Mulan).

Asimismo, recibió la nominación a Mejor Actor para Cumberbatch, Mejor Actor de Reparto para Jesse Plemons (The Irishman) y Kodi Smit-McPhee (Let Me In), y Mejor Actriz de Reparto para Kristen Dunst.

The Power of the Dog es la más reciente película de la directora Jane Campion, quien se ha convertido en la única mujer en la historia de los Oscar en ser nominada dos veces a Mejor Director (la primera vez fue en 1994 con The Piano). Campion previamente realizó Bright Star (2009), In the Cut (2003), Soft Fruit (1999), la citada The Piano y Sweetie (1989).

Contra la “masculinidad tóxica” y críticas a la homosexualidad

Sin abordar directamente los comentarios hechos a principios de marzo por el actor de westerns Sam Elliot (The Hero), quien en un podcast criticó a la cinta por sus “alusiones a la homosexualidad“, Benedict Cumberbatch explicó en un panel que su interpretación del ranchero Phil Burbank tiene poder más allá la pantalla.

“Creo que si vamos a enseñar a nuestros hijos a ser feministas, si vamos a enseñar igualdad, si vamos a entender lo que envenena el bienestar de los hombres, [y] lo que crea una masculinidad tóxica, tenemos que entender y mirar a personajes como Phil Burbank, para ver cuál es su lucha y por qué está ahí en primer lugar porque, de lo contrario, estas cosas seguirán repitiéndose”, dijo en conversación con Mariayah Kaderbhai, directora de programas de del festival BAFTA.