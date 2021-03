(CNN) – Funcionarios de salud británicos se apresuran a localizar a una persona que ha sido infectada con una variante de COVID-19 identificada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaus.

La persona es uno de los seis casos de la variante P.1 que se han detectado en el Reino Unido, según Public Health England (PHE) en un comunicado de prensa del domingo, que agregó que tres de los casos se ubicaron en Inglaterra y otros tres en Escocia.

El individuo no identificado no completó una tarjeta de registro asociada con su prueba, por lo que los funcionarios no pueden rastrearlos, dijo PHE. Solicitan a cualquier persona que haya realizado un test PCR el 12 o 13 de febrero y no haya recibido su resultado “o tenga una tarjeta de registro de prueba incompleta” que se ponga en contacto.

En declaraciones a Sky News el lunes, el ministro de vacunas del Reino Unido, Nadhim Zahawi, cree que el individuo “probablemente obtuvo un kit para el hogar o un kit de prueba de la autoridad local”.

Los otros dos casos identificados en Inglaterra son de un hogar en la región de Gloucestershire con antecedentes de viajes a Brasil, dijo PHE. Las dos personas “se han autoaislado correctamente” y hay “mínimas razones para creer que puede haber una mayor propagación”, agregó Zahawi.

Los fiscalizadores sanitarios del país se están poniendo en contacto con todos los pasajeros del vuelo LX318 de Swiss Air desde São Paulo vía Zurich, que aterrizó en Londres el 10 de febrero. Todos serán sometidos al test en sus hogares, dijo PHE.

El vuelo aterrizó días antes de que el Reino Unido impusiera un sistema hotelero de cuarentena de 10 días a su cargo. Sin embargo, llegó casi un mes después de que el Reino Unido prohibiera los vuelos directos desde Brasil, pero los ciudadanos y residentes del Reino Unido han podido regresar por rutas indirectas.

La líder adjunta del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, dijo que la propagación de la variante P.1 era “una prueba más de que no introducir una cuarentena en un hotel fue imprudente y peligroso”, en una publicación en Twitter.

“La continua negativa a implementar un sistema integral nos deja expuestos a mutaciones y nuevas variantes que llegan a nuestro país desde el exterior. Los mismos errores una y otra vez”, agregó.

Se sospecha que la variante P.1 está provocando un resurgimiento de la propagación viral en Brasil. Se encontró en el 42% de los especímenes en una encuesta realizada en Manaus y desde entonces han surgido casos en los EE. UU. Y Japón.

“Es posible que esta variante no responda tan bien a las vacunas actuales, pero se necesita más trabajo para entender esto”, dijo PHE el domingo.

“Informes recientes de Manaos en Brasil, donde la variante P.1 está impulsando un aumento en las infecciones, sugieren que esta variante es responsable de reinfectar a las personas que fueron previamente infectadas con una variante diferente del virus“, Lawrence Young, profesor de oncología molecular en la Escuela de Medicina de Warwick, dijo en un comunicado enviado por el Science Media Center del Reino Unido.

“Por eso es aún más importante hacer todo lo posible para detener la propagación de este virus y todas las demás variantes, incluidos controles fronterizos estrictos y un sistema eficiente de prueba, rastreo y aislamiento“, dijo.