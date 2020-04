En entrevista con CNN en Español, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la forma en que Chile ha abordado la pandemia del COVID-19, el manejo que ha tenido el gobierno, el plebiscito de octubre, la eventual recesión económica y hasta la forma en que el coronavirus lo ha afectado en el ámbito personal y familiar.

“Todas las decisiones en tiempos de crisis son difíciles”, señaló el mandatario, refiriéndose a la determinación de ser el primer país en implementar un carnet para recuperados.

A continuación revisamos 5 momentos del presidente en entrevista con CNN en Español:

1. Carnet COVID-19

“Fuimos adelante con la iniciativa de hacer la mayor cantidad de test rápidos porque creemos que eso es lo que Chile debe hacer para proteger la salud de los ciudadanos, así como los sueldos, los empleos y sus vidas”.

“Se están igualando los nuevos contagiados con los nuevos recuperados y, por tanto, el número total de enfermos activos está estabilizándose y llegando a su punto más alto para después empezar a bajar. Por eso hemos ideado esta metodología que consiste en aplicar, no el test PCR, sino que test rápidos que identifican una inmunoglobulina que muestra que esa persona tiene o no tiene anticuerpos que se generan cuando el cuerpo enfrenta la enfermedad del coronavirus. Los que tienen esos anticuerpos (tienen) la alta probabilidad, no la certeza, de que esa persona corre muy poco riesgo de contagiarse, porque ya tuvo la enfermedad y ya generó los anticuerpos y tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros, por lo que queremos que esa persona retome su vida con la mayor rapidez”.

“El test no da una garantía absoluta, sin embargo, los test acreditados por el Minsal dicen, con altísima probabilidad, que una persona que tuvo la enfermedad lo más probable es que tiene muy poca probabilidad de contagiarse o de contagiar. Eso nos permite acelerar el proceso de volver a la nueva normalidad, ya que a la normalidad antigua no vamos a volver por muchos años. Por eso las medidas preventivas de cuidado son muy importantes, al igual que evitar la recesión en Chile”.

“Necesitamos que la gente tenga tranquilidad y confianza para volver a lo que he denominado la nueva normalidad”.

2. Test rápidos

“A partir de la próxima semana inicia la campaña masiva de test rápidos para poder dar tranquilidad a un porcentaje importante de compatriotas que pueden reiniciar con mayor tranquilidad una vida más normal. Eso va a permitir compatibilizar el cuidado de la salud con la protección de los empleos y los ingresos de las familias. En el fondo, cuidar la calidad de vida de todos los compatriotas”.

“Chile es el país que más test por millón de habitantes hace en la región y, por tanto, ha tenido una mayor capacidad de detectar a los enfermos a tiempo. Por eso tiene la tasa de letalidad más baja de nuestro continente. En consecuencia, en Chile hemos enfrentado el coronavirus con una estrategia de cuarentenas flexibles y dinámicas, no con una cuarentena total, porque en nuestro caso es insostenible”.

“En Chile, hemos hecho 6.288 test por millón de habitantes. El resto de países de América Latina está haciendo menos test por millón de habitantes. Y si no hago ningún test, no voy a encontrar a ningún enfermo, pero voy a encontrar a los muertos o con pacientes críticos en hospitales”.

“Nuestra estrategia de testear mucho es para detectar a los enfermos temprano y poder dar la atención médica que requieren”.

3. Potencias mundiales

“El mundo post coronavirus va a ser muy diferente. El coronavirus nos ha enseñado la necesidad de un Estado eficaz, moderno, que sepa reaccionar bien. Hemos descubierto que un virus es capaz de poner en jaque a las potencias más grandes del mundo, como Estados Unidos y China”.

“Si uno ve sus historias, la tasa de crecimiento de China ha sido mayor que la de Estados Unidos, y si eso se mantiene es una cuestión de tiempo que el PIB de China alcance y supere el de EE.UU.”

“Uno ve las cifras y efectivamente la economía china va a alcanzar el tamaño equivalente al de la estadounidense si se mantienen las proyecciones en las próximas décadas. Pero el liderazgo de un país no es sólo la economía, sino también la democracia. La pregunta es quién va a ser la próxima potencia mundial, y creo que eso todavía no está escrito”.

“El Fondo Monetario Internacional hace una proyección de que en todo el mundo vamos a tener una recesión este año 2020 y que si bien China va a dejar de crecer este año, EE.UU. va a tener una caída entre el 5% y 6% del PIB, al igual que América Latina y Europa. Así que si bien todo cae, todavía China crece más que EE.UU. y esa tendencia se mantiene”.

4. Plebiscito

“No se ha discutido (una nueva postergación), se acaba de postergar. Yo pienso, estamos especulando, que quizás la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, (que) es un tema que quizás se va a volver a discutir, pero hoy día el calendario que tenemos es un plebiscito en el mes de octubre”.

5. Familia

“En la comuna en donde yo vivo, hubo una cuarentena que duró muchas semanas. Hay algunas excepciones, desde el 18 de octubre, yo no he tenido un sólo día de descanso. Hace mucho tiempo que no veía a mis nietos y sentí lo importante que es en la vida de uno la familia. Los echaba de menos tanto como el aire que respiramos. Hace unos días se levantó la cuarentena y me reuní con mi familia y mis nietos estaban eufóricos. Se abrazaban, se besaban, porque llevaban mucho tiempo sin verse”.