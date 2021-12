Este lunes, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, confirmó la primera muerte causada por la variante Ómicron del coronavirus en el país. “Se ha verificado que, al menos, un paciente murió con Ómicron”, dijo.

“Debemos dejar de lado la idea de que esta es una versión más leve del virus y hay que reconocer el gran ritmo con el que se propaga a través de la población”, sostuvo la autoridad, según consignó The Washintong Post.

Johnson manifestó que la nueva variante “estaba produciendo hospitalizaciones” e instó a los ciudadanos a acudir por sus dosis de refuerzo. “Lo mejor que podemos hacer es conseguir nuestros refuerzos“, añadió.

El secretario de Salud británico, Sajid Javid, reportó que Ómicron ya representa el 40% de los nuevos contagios en Londres. El primer ministro añadió que, para este martes, se prevé que sean más de la mitad de los casos detectados en la capital.

Javid agregó que “estamos una vez más en una carrera entre la vacuna y el virus”. “Dos dosis no son suficientes, pero tres dosis aún brindan una excelente protección contra la infección sintomática“.

Este domingo, el gobierno británico elevó su nivel de alerta de COVID-19 a cuatro, el segundo nivel más alto en su escala. Esto significa que hay niveles altos -o en aumento- de transmisión del nuevo coronavirus.

