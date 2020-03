Hasta este martes 24 de marzo se registran 29 casos positivos por COVID-19 en la Región de Valparaíso, generando especial preocupación por el contagio detectado en Rapa Nui.

El caso corresponde a una persona adulta autóctona de la comunidad, quien se encuentra estable. Además de la detección de este contagio, se prosiguió con la búsqueda de “posibles contactos del primer caso, con la finalidad de pesquisar los posibles casos“.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que la persona ya se encuentra realizando cuarentena, además de entregar detalles sobre el contagio del rapanui.

“Tenemos un caso positivo de ayer que no es posible trazar, no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a Isla de Pascua. Es un caso originado localmente, quizás a partir de un turista, no lo sabemos”, informó el ministro.

A ello agregó que la familia del caso confirmado por coronavirus también se encuentra realizando cuarentena para evitar cualquier tipo de propagación por la isla.

Debido a este caso las autoridades decretaron aumentar el tiempo de toque de queda en Rapa Nui, periodo que comienza a las 14:00 y termina a las 05:00, un total de 15 horas.

La diputada Camila Rojas (Comunes) aseguró que se ha mantenido en contacto con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, quien mantiene su solicitud de cerrar por completo la isla. “Que se cierre asegurando el abastecimiento, por supuesto, como se está haciendo en todo Chile“, señaló la parlamentaria.

“El Gobierno debería escuchar precisamente lo que se está solicitando en la isla. Salió el comunicado de que se confirmó un caso, por lo que la situación se agrava todavía más, en un contexto de un territorio especial donde hay que tomar medidas distintas“, afirmó la diputada.

En tanto, la diputada María José Hoffmann (UDI), también representante del distrito que comprende la isla, dijo que “como parlamentarios de la región compartimos las medidas que se están tomando, sabemos que son extremas y responden a lo que está viviendo la Isla de Pascua“.

