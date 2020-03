VIDEO RELACIONADO – Minsal reporta 922 casos de COVID-19 en Chile (33:14)

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió al ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego que este último advirtiera que la jefa comunal habría cometido un delito “perseguible por ley”.

Esto, a raíz de la polémica que desató el hecho que Barriga comunicara el segundo fallecimiento en Chile por coronavirus en una entrevista en un programa de televisión la mañana de este lunes.

Al ser consultado sobre esto, el secretario de Estado hizo referencia a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, señalando que “las personas que pueden saber de un caso determinado con nombre y apellido son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la Seremi de Salud y, bajo orden de la Fiscalía, organismos policiales definidos (para vigilar las cuarentenas)”.

Lee también: Trabajadora de supermercado Líder en La Dehesa fue diagnosticada con COVID-19

“Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéramos sería un delito. Si esa persona, incluso si es un alcalde revela esa información, sea como sea la haya adquirido, comete un delito perseguible por la Ley de Derechos y Deberes”, agregó al respecto en un punto de prensa.

Ante esto, Barriga respondió al secretario de Estado a través de su cuenta de Instagram: “Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”.

“Cuando el hospital me informa a mí, los protocolos ya se cumplieron, primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa“, añade la jefa comunal en su publicación.

Lee también: Salud privada estará a cargo del Minsal: Mañalich asegura que “funcionará como una sola red”

A la vez, la alcaldesa acusa al gobierno de no haberse contactado con la familia de la mujer fallecida producto del virus.

“Al mencionar la preocupación qué hay que tener con la familia… señalar también que nadie del gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por COVID-19, y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo… nuestro municipio y la Brigada epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso”, puntualizó.

Junto a sus palabras, Barriga compartió una fotografía en la que aparece junto a la familia de la segunda víctima por coronavirus, quien era residente de la comuna de Maipú.