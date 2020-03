Controversia ha generado el dictamen que emitido ayer en la tarde por la Dirección del Trabajo en el que establece que los empleadores no están obligados a pagar las remuneraciones de sus trabajadores que no puedan desempeñar sus funciones a raíz de la cuarentena.

“Se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. A saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador”, dice el texto.

De este modo, el organismo determinó que la remuneración será en función de las horas trabajadas y, además, que el empleador está exento de pagar en el caso de un trabajador que, habiendo terminado su jornada diaria, decida permanecer en las instalaciones de la empresa a la espera del levantamiento de, por ejemplo, el toque de queda.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazaron el dictamen y acusaron que este “deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea”.

“Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, donde el riesgo de éxito o pérdida de un negocio es asumido por el empleador y no por los trabajadores, pretendiendo hacer pagar a ellos los efectos de la crisis”, agregaron, al mismo tiempo que llamaron a que se “suspenda de manera urgente los efectos jurídicos de este dictamen”.

En tanto, desde el mundo político, distintos diputados y senadores de oposición manifestaron su rechazo al documento, entre ellos la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (CS), quien lo tildó como “aberración” y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), que lo calificó como “preocupante”.

También desde organizaciones que trabajan en torno a la materia, como Fundación Sol, manifestaron que “la crisis sanitaria se transformará en una enorme crisis laboral y de subsistencia de los hogares que viven de su trabajo”.

La desprotección es absoluta. Este dictamen es claro al decir q si no se trabaja no se paga, no como dice la subsecretaria. Tenemos q asegurar el empleo y remuneración de las personas ahora y no dejarlo al fallo de un juez q puede demorar meseshttps://t.co/tpsJzV1ATf

— Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) March 26, 2020