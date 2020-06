VIDEO RELACIONADO – Disminuyen los ventiladores mecánicos disponibles ( 02:53)

El sábado 6 de junio, el papá de Yennifer, Leonardo Elizondo, tenía tos y dificultad para respirar. Él era diabético e hipertenso, pertenecía a la población de riesgo del COVID-19, por lo que decidió llevarlo a la Urgencia de la Posta Central.

Por ser paciente de riesgo, lo atendieron rápido. Los enfermeros lo examinaron y le tomaron el examen PCR, pero el problema, denuncia Yennifer, se presentó cuando llegó la doctora a cargo.

“La doctora no le puso ni un dedo, se le dijo que era diabético e hipertenso y no le puso ni el estetoscopio. Mi papá tenía tos y ya no podía ni respirar, pero ella dijo que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, lo mandó a casa con medicamentos y ni lo tocó“, acusa Yennifer.

Su papá tenía 59 años. Era ciudadano chileno, pero se fue a Venezuela en medio de la dictadura de Pinochet y regresó al país recién hace 2 años. Era padre de tres hijas y abuelo de dos nietos. Tenía un quiosco afuera de la Clínica Dávila, el cual no atendía desde principios de mayo, cuando la comuna de Recoleta entró en cuarentena.

“Mi papá estaba en la silla de ruedas. La doctora le preguntó ‘¿usted puede hablar?’, y cuando mi papá le intentó hablar se le fue la voz. Ella preguntó nuevamente ‘¿él habla así?’ y yo le dije que no. Ella dijo que lo veía súper bien, Le mandó salbutamol y un remedio para la tos”, narra Yennifer.

Al día siguiente del alta, el domingo 7 de junio, ella vio que la salud de su papá empeoró, por lo que le sugirió ir nuevamente a la urgencia. “Yo le digo ‘papá, vamos al hospital que no te veo bien’ y él me dice ‘no, tranquila’. Como la doctora le dijo que él estaba bien, él se confió”, cuenta.

Ese mismo domingo, cerca de la medianoche, Yennifer fue a la habitación de su papá para proporcionarle los medicamentos, pero -según su relato- su padre apenas respiraba: “lo encontré prácticamente muerto, lo saqué y llevé al Hospital del Profesor. Cuando lo recibieron, ya iba con paro respiratorio. Murió a las 12.50 de la noche”.

El martes 9 de junio, cuando él ya había fallecido, los llamaron de la Posta Central para informarles que el resultado de su PCR era COVID-19 positivo.

Antecedentes de la Posta Central

Ante las consultas de este caso en particular, desde la Posta Central señalaron lo siguiente a través de un comunicado de prensa:

Junto con lamentar el deceso de don Leonardo Elizondo, el Jefe de Urgencia de la Posta Central, Dr. José Miguel Figueroa, explica que de acuerdo al criterio de categorización y parámetros clínicos del paciente al momento de la consulta, no desaturaba y no presentaba dificultad respiratoria, don Leonardo no presentaba criterios de hospitalización.

Por esto, la doctora tratante le indicó reposo relativo, régimen diabético hiposódico, hidratación abundante y una serie de medicamentos para aliviar sus síntomas. Además, se le dijo al paciente que, ante cualquier signo de fiebre o de dificultad respiratoria, consultara de inmediato en un servicio de Urgencia.

Cabe destacar que el paciente no aportó datos sobre contacto con personas afectadas por COVID-19, aspecto que reforzó la decisión de no dejarlo hospitalizado justamente para evitar contagios intrahospitalarios con el virus.

Una explicación que no satisface a esta familia que perdió a unos de sus miembros más querido.

¿Qué puede hacer una familia que considere que hubo negligencia médica en un procedimiento?

Ante cualquier irregularidad que un paciente -o familiar de un paciente- considere que debe darse a conocer, lo primero es hacer la denuncia correspondiente en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud.

Las denuncias o reclamos se pueden realizar vía web en la página de la OIRS, ahí se debe llenar un formulario y dejar datos de contacto ante una eventual investigación del caso.

En cuanto a lo legal, el abogado y académico de la U. Central, Silvio Cuneo, indica que la familia puede hacer una denuncia por cuasidelito de homicidio por negligencia para que se investigue el caso, se persigan responsabilidades penales e indemnizaciones si es que corresponde. Lo más importante es acreditar si es que existió negligencia o no.

“Mejor que una denuncia es presentar una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, conseguir los nombres de las personas que atendieron ese día a su papá para obtener sus versiones, con una querella se puede avanzar más rápido que con una denuncia al ministerio público”, asegura el abogado.

En estos casos, es importante tener en cuenta que el sistema de salud, tanto público como privado, tiene protocolos de atención en el contexto del coronavirus. “Si esos protocolos se incumplen, podríamos decir que existe algún indicio de cuasidelito del cual habría que acreditar la negligencia”, explica Cuneo.

El otro camino es presentar una demanda civil por falta de servicio que busca indemnización de perjuicio donde se debe acreditar que hubo una falta de servicio pudiendo entregarlo.

“A veces no se entrega porque no se tiene la capacidad hospitalaria por colapso, pero en estos momentos la red de salud está trabajando conectada, es decir, si yo no tengo la capacidad para hospitalizar acá tengo que comunicarme con los otros centros hospitalarios para poder hacer el traslado, incluso a regiones” indica el abogado.

La familia de Leonardo asegura que quieren seguir estos pasos y tomar acciones legales en contra de la institución y todos quienes resulten responsables ya que consideran que a su padre no se le dio la atención de urgencia correspondiente.