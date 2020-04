Mujica y la crisis del COVID-19: “El órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo”

VÍDEO RELACIONADO – Homenaje a personal médico con más de 300 drones en China (00:01:14)

El confinamiento y distanciamiento social ha sido una de las medidas más importantes para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Las cuarentenas -obligatorias en algunos países y voluntarias en otros- han afectado de una u otra forma la vida cotidiana de todos. Es el caso de José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay (2010-2015), quien concedió una entrevista por videollamada a la Agencia EFE para abordar sus reflexiones en medio del aislamiento.

El ex mandatario dijo que es necesario que los países inviertan más dinero en ciencia y abordó las lecciones que deja esta pandemia en las personas. “El órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo”, dijo.

“Me parece que vamos a tener un tiempo en el que vamos a tener que aprender a convivir con este enemigo que anda suelto, no lo vemos, está entre nosotros y no va a desaparecer por arte de magia, porque además tiene capacidad de mutar. Hasta que la ciencia no sea capaz de darnos un ramillete de respuestas que no están a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no sabemos el costo que va a tener esto todavía”, señaló.

La inversión en la ciencia, sobre todo en el área de salud, fue otro de los puntos que abordó el ex mandatario uruguayo. “Tener un poco de humildad, gastar más plata en la ciencia. No puede ser que los países ricos no tengan mecanismos previstos de gente que dedica científicamente a trabajar toda su vida en previsión y preparación frente a las epidemias porque están ahí en la puerta de la historia“, explicó.

En referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que en estos momentos “no hay que hacer disparates”, en alusión a la decisión de congelar el financiamiento a la OMS. “Ya tendrás tiempo de ajustar las cuentas, pero no rompas la única herramienta que tenemos para globalizar esta lucha. Hay que aprender lecciones políticas. La más grande que hay que aprender es que vivimos en una época en la que necesitamos decisiones políticas globales que cubran algunas de ellas todo el mundo y no estamos en condiciones de instrumentarlas” dijo Mujica.

Al ser consultado sobre si fue la falta de Estados fuertes y políticas públicas lo que hizo colapsar a países como España o Italia, Mujica advirtió que hubo una demora generalizada en la toma de decisiones.

“Por lo menos no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque, además, nos sorprendió el asunto y se empezaron a tomar decisiones con criterios de ‘me parece’, ‘esto es una gripecita’ y le dieron una ventaja al virus que nos pasó por arriba. Son los casos en que la decisión política tiene que estar respaldada por la recomendación científica. Hay que darle valor a sus advertencias”, afirmó.

La crisis económica como consecuencia del coronavirus, también fue una de las interrogantes que respondió el expresidente uruguayo, sobre todo en la diferencia que ostentan Estados Unidos y los países de Europa con las naciones latinoamericanas.

“En las sociedades modernas no se puede discutir: el órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo. Hay gente que espontáneamente da lo que puede y todo lo demás, pero en realidad esto no se arregla con caridad; necesita un largo tiempo de una sistemática y planificada solidaridad que significa que los sectores que tienen mejores ingresos pongan algo a favor de los otros tal vez por un par de años. ¿Por qué? Porque va a llevar tiempo. No estoy hablando de agarrársela con el capital, pero la gente confunde capital con ingreso”, explicó.

La entrevista a “Pepe” Mujica concluyó con una reflexión sobre las cosas buenas que ha dejado esta pandemia. “Creo que me deja una sensación de humildad, que hay que darle mucha importancia a la ciencia, que no todo lo que brilla es oro y que en realidad no hay que andar tan apurado y que la vida es el único milagro que tenemos por delante. La aventura de la vida es maravillosa a pesar de todas sus contrariedades; por lo tanto hay que trabajar para vivir y cubrir nuestras necesidades materiales y esforzarse pero hay que dejarle tiempo a la vida, a los afectos, cultivar los afectos. No todo es negocio, no todo es progreso tecnológico, no todo es multiplicar bienes materiales”, manifestó.