El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que la recomendación de que las personas con síntomas leves de coronavirus realicen una cuarentena de sólo 10 días, no será implementada, al menos por ahora.

La medida había sido anunciada en el balance del lunes por recomendación del comité de expertos. “La evidencia internacional es muy potente, en el sentido que después del 8º día desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar a otros se reduce prácticamente a cero“, dijo Mañalich en esa ocasión.

Este martes, en cambio, el titular del Minsal informó que “hemos tomado la decisión de no implementar todavía este criterio” por tres razones.

La primera de ellas es que “no tenemos claridad de qué significa técnicamente un caso leve: ¿significa alguien que no requirió hospitalización, alguien que no tuvo fiebre?”.

Por otro lado, el ministro dijo que creen que “no es prudente introducir otra variación metodológica en este momento, al menos hasta que veamos una baja muy clara y sostenida de los nuevos casos”.

Por último, explicó que, por petición del presidente Sebastián Piñera, el día en que entre en vigencia esta medida la cuarentena no será reducida a 10 días, sino a 11: “si la persona tiene una licencia médica menor a 11 días, los tres primeros días están excluidos, y por lo tanto, habría que hacer un cambio en la ley para darles cobertura durante esos tres días”.

Finalmente, Mañalich adelantó que durante la jornada las autoridades sanitarias conversarán con el comité de expertos sobre la recomendación relacionada a la cuarentena de los contactos estrechos, esto tras la polémica por el regreso al trabajo del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, después de cinco días de cuarentena y un PCR negativo.

“Esperamos llegar a un acuerdo”, dijo el secretario de Estado.