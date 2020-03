Durante la mañana de este lunes, el Ministerio de Salud confirmó de una segunda muerte de una persona a raíz del coronavirus.

Según indicaron desde la cartera a través de su cuenta de Twitter, se trata de una mujer “adulta mayor, que padecía de cáncer”.

Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer.

Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/l6abs90cut — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 23, 2020

Desde la cartera además confirmaron que se trata del caso informado durante la mañana de este lunes por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde señaló que corresponde a una vecina de la comuna.

“Con la información que tenemos mi obligación como autoridad es transparentar la información a la comunidad. Yo no voy a ocultar información. No estoy dando el nombre ni la dirección de nadie, estoy informando que murió y que falleció la primera persona de esta comuna, no estoy hablando del país, estoy hablando de la comuna que represento”, dijo.

La información se conoció pocos minutos después de la actualización diaria realizada por el titular de la cartera, Jaime Mañalich, quien indicó que en las últimas 24 horas se experimentó un aumento de 114 casos lo que representa un total de 746 enfermos confirmados en el país.

El ministro indicó que la distribución regional “sigue siendo casi la misma”, con 50 nuevos casos en Santiago y que “nos preocupa la situación de Ñuble, Chillán, donde 17 nuevos casos han sido durante las 24 horas”.

Esta se trata de la segunda muerte a raíz de la pandemia en el país, luego de que el sábado pasado el gobierno confirmara el primer caso, que correspondía a una mujer de 83 años, que residía en la comuna de Renca, quien se encontraba postrada y según indicaron desde el Minsal, “se optó por un manejo compasivo”.