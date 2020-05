Un estudio realizado a nivel mundial reveló que Chile es uno de los países que menos respeta el lavado de manos y el distanciamiento social, medidas principales y más efectivas para prevenir contagio del COVID-19.

En conversación con CHV Noticias, Miguel O’Ryan, miembro comité asesor COVID-19 del Minsal, aseguró que “el distanciamiento social es la medida más importante para darle la pelea al virus”.

El médico indicó que cree que “una gran mayoría sí está recibiendo los mensajes” pero que considera que “ha sido difícil que una parte de ella” lo haga, por ejemplo, debido a que su entorno no ha sido afectado.

Lee también: Usuarios acusan colapso en Hospital San José: “No están dando prioridad a los adultos mayores, los están dejando que mueran”

“Hay que mirar un poco más y ver lo que sucede en nuestro país, que estamos en una situación muy compleja, hospitales con capacidad al límite y la posibilidad de que eso siga subiendo en los próximos 10 días”, dijo.

O’Ryan advirtió que, pese a que se están realizando “muchos esfuerzos para que eso no ocurra, si no mantenemos el distanciamiento social, si no damos la pelea entre todos, va a costar mucho”.

Lee también: Estudio determina que gen vinculado a la demencia duplica el riesgo de COVID-19 severo

Finalmente, con respecto a la situación de la Región Metropolitana, que ayer concentró el 90% de los nuevos casos, el médico aseguró que “las cuarentenas funcionan, de eso no hay ninguna duda”.

“Lo que está sucediendo muy probablemente es que la cuarentena en una región tan extensa como la Región Metropolitana demora más tiempo en mostrar un efecto más categórico“, señaló.

“Si no se hubiera decretado, estaríamos hablando de un número aún más grande”, cerró.