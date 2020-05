El ministro de Salud, Jaime Mañalich, realizó este viernes un llamado a “tener mucha responsabilidad en la información porque las noticias falsas producen mucho daño“.

En ronda de preguntas durante la conferencia de prensa del balance diario por la pandemia del COVID-19, la autoridad mencionó 4 ejemplos en que aseguró que se trata de “noticias falsas”.

Ello corresponde a información publicada durante los últimos días en redes sociales y recogidas, en algunos casos, por medios de prensa. El titular del Minsal entregó la versión oficial de la cartera.

Nuevas tumbas en el Cementerio General

Sobre el incremento en las tumbas individuales en tres patios del recinto, que fue confirmado por el director Raschid Saud, Mañalich afirmó que se trata de “un procedimiento habitual de tumbas temporales que tienen un tiempo finito de uso, son desocupadas para ser usadas para nuevos difuntos”.

La autoridad afirmó que “un funcionario irresponsable del municipio” difundió a través de redes sociales “que se ha instruido por parte del Ministerio, cosa que nunca ha ocurrido, que se creen cupos de cementerios para recibir a las víctimas de la pandemia”.

“Tanto es así que el alcalde Daniel Jadue tiene que publicar él, ustedes no dudarán que él no es un partidario del actual gobierno, un llamado de reclamo a un medio señalando ‘lamento que un medio se haga eco de una información totalmente falsa’“, agregó.

Lamento que el @eldesconcierto haga eco de una información totalmente falsa de un funcionario irresponsable. No existe solicitud alguna de parte de la Seremi de salud. Las acciones del cementerio general responden a sus propios planes de desarrollo. https://t.co/7y1uuB4Lkq — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) May 14, 2020

Fallecidos por causas respiratorias

En segundo lugar, Mañalich aludió a la información difundida por la periodista Alejandra Matus la tarde del jueves y que señala, a partir de datos del Registro Civil, que “entre el 3 de marzo y el 29 de abril 2020, en Chile murieron 4.201 personas por ‘enfermedad respiratoria’. A esa fecha, Minsal registraba 209 fallecidos por COVID-19“.

Según datos entregados por el Registro Civil, a una solicitud de Transparencia del abogado Jorge Álvarez, entre el 3 de marzo y el 29 de abril 2020, en Chile murieron 4.201 personas por "enfermedad respiratoria". A esa fecha, Minsal registraba 209 fallecidos por COVID-19. 1/3 pic.twitter.com/mnFNOdYfsB — alejandra matus (@alejandramatus) May 14, 2020

El ministro aseguró que no es el Registro Civil, si no que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) el que califica los elementos que están en un certificado de defunción como causas de muerte directas y las no asociadas al fallecimiento.

De este modo, la autoridad indicó que dentro de dicha cifra de 4.201 fallecidos con enfermedades respiratorias “está incluida una persona que tiene asma bronquial y que murió en un accidente del tránsito, y está incluido una persona con bronquial obstructiva pero que murió de un infarto agudo al corazón”.

En ese sentido, Mañalich indicó que la cifra con que el Minsal respondió a la periodista obedece a “cuántas personas fallecieron por causas respiratorias como causa principal, no que tenían enfermedades asociadas“. Con ese criterio, dijo, “nos encontramos que en el período señalado marzo-abril 2020 fallecieron 1.949 personas”.

La misma aclaración fue hecha por la cuenta oficial de la cartera horas después en respuesta a la denuncia en Twitter.

En relación a la publicación de @alejandramatus, el Ministerio de Salud aclara que los fallecimientos por causas respiratorias, comparadas en marzo y abril de cada año, representan una cifra menor a la señalada: https://t.co/Nml2lptjxG pic.twitter.com/gnRWewQ3zc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 15, 2020

Muerte de paciente con COVID-19 por falta de ventilador

El ministro también mencionó la muerte de un paciente por COVID-19 en el Hospital San José, de quien se señaló que falleció “porque no hay un respirador disponible y un diario titula que un paciente falleció en espera de que otro desocupara un ventilador”.

“Completamente falso, falso. En el hospital en cuestión había 9 maquinas de anestesia disponibles y un ventilador para ese enfermo que, de hecho, estaba viajando al servicio de urgencia cuando hizo un paro cardiorrespiratorio en medio de una intubación”, detalló.

“El director del servicio de salud tuvo que presentar una demanda contra quien reveló o dijo esta información falsa y que fue tomada por canales de televisión, por prensa, hasta el cansancio, incluso sin que la persona en cuestión haya estado de turno ese día”, añadió.

Cadáveres en Hospital San José

En último lugar, la autoridad se refirió a las imágenes difundidas durante la madrugada de este viernes sobre cadáveres que supuestamente estaban en los pasillos del recinto y que correspondían a fallecidos por COVID-19.

“No es cierto. Los familiares no han tenido la capacidad por cuarentena de ir a retirar pacientes fallecidos“, dijo, en la misma línea con la administración del recinto.

Mañalich aseguró que las imágenes fueron difundidas por un funcionario y que, efectivamente, “entre los que ahí estaban, 4 personas habían fallecido por COVID-19, están comunicados en nuestro informe diario”.

Estas imágenes también fueron aclaradas durante la jornada por el director del recinto, Luis Escobar, quien sostuvo que los cuerpos no estaban en pasillos, sino que al interior de la Unidad de Anatomía Patológica, además de aclarar que “no todos son por coronavirus”.