El director del recinto, Luis Escobar, explicó que los cuerpos no estaban en pasillos del recinto, sino al interior de la Unidad de Anatomía Patológica. En tanto, el ministro Jaime Mañalich enfatizó que no todos corresponden a casos COVID-19 y añadió que "los familiares no han tenido la capacidad, por cuarentena, de retirar a los pacientes fallecidos".,