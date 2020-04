El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ahondó este lunes en los criterios de la cartera que dirige para catalogar un caso como “recuperado” de COVID-19 y qué es lo que eso implica.

“En la medida que avanza esta enfermedad nos vamos encontrando con personas que tuvieron la infección y sanaron”, dijo la autoridad en medio del reporte diario del avance de la pandemia.

“Ellas desarrollaron anticuerpos con memoria, no sabemos exactamente cuánto dura esa inmunidad, si dura toda la vida o algunos meses. No podemos contestar esa pregunta hasta que pasen varios meses, lo que sí se puede señalar es que existe una respuesta positiva de anticuerpos positivos, específicamente de la Inmunoglobulina G (IGG)”, continuó.

De este modo, el titular del Minsal explicó que lo anterior “permite señalar que esos pacientes no son infectantes por al menos los 3 o 4 meses siguientes. La probabilidad de que los recuperados se enfermen nuevamente de COVID-19 es prácticamente cero”.

Criterios para los casos “recuperados”

En cuanto a los criterios para considerar que un paciente deja de ser infectante, Mañalich indicó que “si el paciente se trató de un caso leve, manejado en domicilio que no tiene síntomas a los 14 días, o se trata de un paciente que fue hospitalizado y que fue dado de alta sin síntomas, el criterio que establece el consejo es el siguiente: desde que se iniciaron los síntomas de la enfermedad, y si no está claro el inicio, usar la fecha de diagnóstico, esta persona a los 14 días se declara como no infectante“.

“Los pacientes que fueron dados de alta pero mantienen síntomas residuales, se recomienda que se les defina como no infectantes 14 días después del alta“, añadió.

En tanto, detalló que “en las personas que tienen compromiso de sus sistema inmunitario, VIH, cáncer, personas que usan corticoides y casos de este tipo, estas personas deben considerarse como no infectantes 28 días después desde el inicio de los síntomas“.

Test de salida

Mañalich descartó la utilización de los exámenes PCR como test de salida de pacientes anteriormente diagnosticados como positivo.

Según explicó, “el comité asesor señala que no puede ser utilizado como un criterio para definir que una persona es no infectante ya que la posibilidad de que una persona tuvo una infección por COVID-19 mantenga un PCR positivo es baja pero es factible“.

“Este test muestra la presencia incluso de un trozo residual del virus sin que la persona sea infectante ya que es muy sensible. El examen PCR de salida no tiene sentido, ya que genera vulnerabilidad de muchos casos positivos. Puede seguir positivo, pero eso no significa que esa persona sea infectante”, agregó.

Así, sostuvo que “el examen de salida de determinación de IGG, el anticuerpo de la memoria, será hecho en el momento después de los 7 días de infección”.

Finalmente, la autoridad manifestó que “lo que quiero enfatizar es que hemos definido qué entendemos por un caso no infectante o recuperado. Lo hemos definido como una persona que ha cumplido una cuarentena de 14 días salvo los casos que ya he señalado“.