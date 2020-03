Carolina Cox es chilena, tiene 32 años y es actriz de profesión. Viajó a Cuba para estudiar en la Escuela de Cine y Televisión, pero, justo cuando iba a regresar a Chile, Panamá cerró sus fronteras a raíz de la pandemia por coronavirus. Ahora está atrapada en La Habana junto a más de 50 chilenos.

“Fui a Copa Airlines y no tenían vuelo para ninguno de nosotros, por lo menos hasta el 21 de abril”, asegura y agrega que, aunque recurrió de inmediato al consulado en Cuba para pedir ayuda, no obtuvo respuesta.

Eso mismo hicieron otros 60 chilenos el lunes 23 de marzo. “No nos dijeron nada, según ellos salió un vuelo, pero la mayoría de nosotros no nos enteramos. No sé cuántos chilenos fueron ahí, no sé que vuelo era. Algunos fueron al aeropuerto y quedaron tirados”, aseguró Carolina.

Horas más tarde, los medios de comunicación cubanos informaron que el gobierno de Miguel Díaz-Canel había determinado que todos los extranjeros tenían que ir obligatoriamente a hoteles. “Fue super terrible, yo soy estudiante, hay gente de tercera edad, familias. No hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada”, dijo Carolina.

Luego de eso, el consulado de Chile mandó a los compatriotas a un hotel que, según dicen, era el “más barato que podían encontrar”. En ese lugar les cobran $30 CUC diariamente (unos $25 mil) con una comida incluida. Sin embargo, como no tienen dinero suficiente, las personas -también Carolina- optaron por distribuir los alimentos durante el día o “comprar una comida y repartirla a medias”.

Pero ese no es el único problema: también están conviviendo con una plaga de ratones, cucarachas y varios insectos. “No tenemos las medidas sanitarias y estamos súper expuestos al COVID-19, además no nos dejan salir del hotel”, relata la actriz.

Bloqueo económico y desinformación

Carolina señala que junto a ella, en La Habana, hay 60 compatriotas, pero que habría otros 290 más en distintas localidades de Cuba. “Según lo que nos dijo la embajada, cuatro chilenos son sospechosos de coronavirus y están aislados”, agrega.

Dice que, además del difícil escenario sanitario que atraviesan, el bloqueo económico que vive Cuba está complicando aún más su situación. “Aquí no funcionan las tarjetas. La única manera es que me manden plata por correo desde Chile”, explica.

Además, explica que al no haber libre acceso a Internet -porque, si bien se pueden comprar bolsas de datos, la conexión es lenta y costosa- por estos días se sienten desinformados, puesto que no pueden tener comunicación con canales oficiales y tampoco con sus familiares.

Además, los ciudadanos que acompañan a Carolina manifestaron que no confían en la información que les entregan las autoridades de Cuba. “Necesitamos que nuestras autoridades chilenas se hagan responsable y nos puedan ayudar. Hay niños, adultos mayores y no podemos seguir en esta situación”, dice Cox.

Además, insisten en que la situación está siendo insostenible, porque “se nos acaban los recursos y el hotel se está haciendo foco peligroso de contagio”. Por ello, hicieron un llamado a que se acelere su repatriación.

Finalmente, contaron que la embajada de Argentina está pagando el alojamiento a sus ciudadanos varados en La Habana, junto a estar en contacto permanente para conocer sus necesidades.

Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que data del 24 de marzo, hay 57 casos confirmados en el país y 1.479 personas están ingresadas por sospecha.