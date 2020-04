La empresa Ford Motor anunció que producirá 50 mil ventiladores mecánicos en 100 días, iniciativa con la cual buscan cooperar en el control de la pandemia por COVID-19 que tiene a Estados Unidos como el principal foco de contagio del mundo.

Las labores de fabricación de estos respiradores las realizan en una planta en Michigan, en cooperación con la unidad de atención médica de General Electric, consigna Reuters.

“Comenzando en abril, produciremos un ventilador con General Electric Health Care, aprovechando el diseño del ventilador de Airon Corp”, publicó Ford en sus redes sociales.

Starting in April, we’re producing a ventilator with @GEHealthcare, leveraging the design of @AironCorp’s FDA-cleared ventilator. It's designed to operate on air pressure without electricity, making it a versatile solution to help those fighting #COVID19. #BuiltFordProud pic.twitter.com/DtsB0fPGe0

— Ford Motor Company (@Ford) March 30, 2020