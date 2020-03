El Colegio de Médicos Farmaceúticos y Bioquímicos hizo un llamado de alerta para no comprar un medicamento contra la malaria, llamado cloriquina, ya que aún no existe evidencia de que este pueda prevenir el COVID-19.

Este compuesto entró de lleno a la palestra luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que este fármaco podría ser una respuesta para combatir el nuevo coronavirus. Sin embargo, en nuestro país los especialistas recomendaron no comprarlo en farmacias.

“Obviamente es por estos estudios que todavía no tienen una evidencia científica robusta. Actualmente se están haciendo investigaciones para poder definir si sirve o no como tratamiento profiláctico, pero aún no hay ninguna evidencia que avale eso”, aseguró Ignacio Sánchez, del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos.

El colegio reconoce que los pocos estudios realizados para evaluar el efecto de estos medicamentos en pacientes con presentaciones severas de COVID-19 muestran un prometedor avance inhibiendo la replicación viral,pero son enfáticos al decir que no existe suficiente evidencia para respaldar su uso preventivo y que su utilización se reserva al uso intrahospitalario.

“Estos medicamentos se usan para tratar o prevenir la malaria que es una enfermedad producida por parásitos y también en enfermedades reumatológicas de origen autoinmune, pero bajo estricto diagnóstico, indicación y control médico. No hay ninguna evidencia actual de que estos fármacos tengan efecto antiviral”, aseguró el doctor Javier Brahm, hepatólogo de la Clínica Las Condes.

Es por esto que los especialistas hacen un llamado a la responsabilidad y a evitar la automedicación. Esto por las contraindicaciones que esto podría traer para la salud de las personas -como alteraciones sobre la vista, malestares gastrointestinales o sobre la piel- y, por otra parte, reduciría el impacto en el abastecimiento del sistema.

“Así disminuyen la cantidad de medicamentos disponibles para tratar a los reales enfermos que el sistema sanitario de todo el país va a necesitar con urgencia”, advierte el doctor Sebastián Ugarte, jefe de UPC de la Clínica Indisa.