(EFE) – Este jueves, Estados Unidos admitió vivir un “momento crítico” de la pandemia de coronavirus por la propagación de la variante Delta, señalando que, aunque puede haber contagios entre algunas personas vacunadas, los casos de gravedad y las muertes solo afectan a los no vacunados.

No obstante, el equipo de la Casa Blanca responsable de combatir la crisis sanitaria subrayó que no han cambiado las directrices sobre el uso de la mascarilla, y quienes están completamente vacunados no necesitan llevarla, aunque puedan elegir hacerlo en las zonas con elevadas ratios de contagio e índices de vacunación bajos.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, admitió que el país vuelve a vivir un “momento crítico” por la virulencia con la que se está extendiendo la variante Delta, mucho más contagiosa, “una de las enfermedades más infecciosas” que según dijo ha visto en sus veinte años de carrera.

Bajo ese punto, la especialista informó que esta variación del coronavirus es responsable del 83% de los nuevos casos.

Situación sanitaria en Estados Unidos

La vacunación contra el COVID-19 en el país norteamericano ha registrado una fuerte baja en las últimas semanas, los contagios se han acelerado hasta el punto de subir un 53% en los últimos siete días y los ingresos hospitalarios por la enfermedad han aumentado el 32%.

Pero los contagios, sobre todo, se están dando en zonas con bajos índices de vacunación.

Al respecto, el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, explicó que tres estados con bajo índice de vacunación, Florida, Texas y Missouri, acumulan el 40% de los casos. Uno de cada cinco casos de los que se registran en todo el país está en Florida.

Tanto Zients como el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, insistieron en que las vacunan funcionan y evitan en muy alto grado la enfermedad grave. Si hay casos de contagios, insistieron, son leves y asintomáticos, y la amenaza está sobre todo sobre los no vacunados.

Según los datos facilitados por Zients, el 99,5% de las muertes y el 97% de las hospitalizaciones se registraron entre personas no vacunadas.

No obstante, el coordinador de la Casa Blanca valoró que en la última semana los estados más afectados -Arkansas, Florida, Luisiana y Nevada- se haya notado un importante aumento de la vacunación en los últimos días, mayor que la media nacional.

CDC: “Los vacunados están protegidos de una enfermedad grave”

Rochelle Walensky negó durante la conferencia de prensa que haya un cambio en la política sobre el uso de las mascarillas, como habían publicado este jueves varios medios de comunicación del país.

Los CDC, dijo, “no han cambiado sus recomendaciones” y siguen pensando que “los vacunados están protegidos de una enfermedad grave” y por tanto no necesitan la mascarilla.

Pero, señaló entender que por “decisión personal” las personas vacunadas decidan llevar la mascarilla en zonas con muchos contagios o con un índice bajo de inoculaciones.