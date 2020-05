Manuel José Ossandón se convirtió este lunes en el tercer senador contagiado de COVID-19, tras los casos de Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro.

En entrevista con CHV Noticias, el parlamentario aseguró sentirse bien y contó que se encuentra aislado en un dormitorio de su casa. El viernes, tras enterarse del contagio de Quinteros, acudió al Cesfam Balmaceda de Pirque, desde donde lo llamaron este lunes para notificarle que su examen había dado positivo.

“Yo no tenía grandes síntomas, sólo sentía un poco de dolor muscular en las noches cuando dormía”, afirmó.

Además, aseguró que no tuvo contacto directo con Quinteros y no sabe cómo se contagió: “yo no estuve en ninguna comisión directamente con Quinteros. Lo que sí, él estuvo en la sala, y yo siempre estuve lejos de él, conversé con él, pero con distancia absoluta y con mascarilla. No sé dónde puede haber sido”.

Mercadería para las comunas

El viernes, antes de entrar en cuarentena preventiva, Ossandón se reunió con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para plantearles la necesidad de entregar cajas de mercadería a las familias más vulnerables, medida que fue anunciada el domingo por el presidente Sebastián Piñera.

“Hace un mes y medio atrás, un grupo importante de alcaldes de la Región Metropolitana pidieron cuarentena total para sus comunas y yo fui de las personas que empecé llamar a distintos municipios y lo planteé públicamente, que consideraba que eso era muy complicado”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que no cree que la medida llegue atrasada: “esto se veía venir y es parte del problema que va a tener la pandemia”.