👊🏻👑🦠Gracias a cada uno de ustedes por sus palabras de aliento, mensajes y tanto, tanto cariño. Ya llevo dos semanas aisladas de mi familia y de mi guagua. Desde Abril no salía de mi casa, y LA VEZ que lo hice estuve a más de tres metros de distancia de las demás personas, incluso de la persona contagiada. “Nunca creí que me pasaría a mi” también es una frase que da vueltas por mi cabeza y acá estoy, con NEUMONÍA COVID y todo lo que eso conlleva. Definitivamente no fui una suertuda asintomática pero si tengo la gran fortuna de poder pasar esta enfermedad en mi casa, bien alimentada y sin frío. Por eso HOY nuestra PRIORIDAD deben ser los Chilenos + VULNERABLES, sin techo, con problemas de hacinamiento, o que están pasando hambre. Son miles también los que están sufriendo el impacto de la crisis económica que arrastra esta pandemia, muchos han perdido su fuente laboral y con esto el sustento para sus familias. Sumado a todas estas dificultades, al contagiarse también deben AISLARSE. La ANGUSTIA y la SOLEDAD con la que se debe lidiar durante esta enfermedad es quizás el factor más complejo, porque para mejorarte tienes q tener el ÁNIMO ARRIBA. Tienes susto, dificultad para respirar y no puedes recibir el abrazo de tu marido, tienes dolores en todo el cuerpo, angustia y no puedes darle un beso a tu guagua de un año y 2 meses. Pasan los días. Estás con fiebre, la incertidumbre te invade y no puedes tener a tus padres cerca. Por esto es tan importante EVITAR EL CONTAGIO y con esto eventuales muertes. •ES HOY EL MOMENTO DE SER RESPONSABLES Y SOLIDARIOS• Seamos responsables con el AUTOCUIDADO: Respeta la cuarentena, mantén 👥DISTANCIA SOCIAL, recurrente ✋🏻🚿 LAVADO DE MANOS, SI PUEDES 🏠 #QuedateEnCasa y usa 😷 SIEMPRE MASCARILLA. Seamos solidarios y empaticemos con el sufrimiento de los demás. Lo primero que hemos hecho es pedirle esa actitud a a los que más tienen: Empresarios y bancos (Toda la info está en mis distintas publicaciones de IG y Fb). Si estos meses PUEDES hacer un esfuerzo, canaliza tu ayuda 🙏🏻 hay muchas formas. Con todo lo que estamos viviendo, encontrar CALMA no es fácil. Pero respirar y pensar que #EstoTambiénPasará en algo ayuda. ¡CUÍDATE!