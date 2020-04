El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes por la noche que firmará una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, mientras la nación lucha contra los efectos sanitarios y económicos de la pandemia de coronavirus.

Agregó que la medida se hizo “a la luz del ataque del enemigo invisible”, o la pandemia de coronavirus, y para proteger los empleos de Estados Unidos.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020