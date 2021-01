El diputado Diego Schalper (RN) se sumó al debate que se ha generado en torno a si la vacuna contra el COVID-19 debe ser aplicada de forma voluntaria o no.

La discusión se ha intensificado durante los últimos días luego de que el diputado Gabriel Silber (DC) anunciara un proyecto para que la inoculación sea obligatoria.

“La única forma de lograr una efectiva inmunización en todo Chile es que todos los habitantes del país reciban la inmunización contra esta pandemia que ha cobrado casi 20 mil muertos”, declaró.

Lee también: Antofagasta, Valparaíso, Tarapacá y O’Higgins: Las regiones que más aumentaron sus contagios en última semana

En ese contexto, su par de RN afirmó a través de su cuenta de Twitter que “sostener que vacunarse es solo decisión individual es no tomarse en serio el tema. No vive cada uno en una isla“.

“Vivimos en comunidad y las decisiones que tomamos afectan a los demás, especialmente en este caso, donde lo que podría estar en juego es poner en riesgo vital al otro”, añadió.

Sostener que vacunarse es solo decisión individual es no tomarse en serio el tema. No vive cada uno en una isla. Vivimos en comunidad y las decisiones que tomamos afectan a los demás, especialmente en este caso, donde lo que podría estar en juego es poner en riesgo vital al otro.

De todas formas, aclaró que “no he dicho que estoy a favor del proyecto de ley de Silber. Pero me parece que la pura apelación a la decisión individual es insuficiente y poco realista, porque ignora que vida en sociedad supone límites a la libertad para hacer viable la convivencia”.

Tienes un punto. Ojo: no he dicho que estoy a favor del proyecto de ley de Silber. Pero me parece que la pura apelación a la decisión individual es insuficiente y poco realista, porque ignora que vida en sociedad supone límites a la libertad para hacer viable la convivencia. https://t.co/zF2iQYYe4Y

— Diego Schalper (@Diego_Schalper) January 5, 2021