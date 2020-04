Ningún dato aislado es decisivo: Las claves para entender cuándo una comuna entra en cuarentena

La respuesta está en la complejidad del análisis. La decisión de la autoridad considera la interrelación entre al menos tres variables numéricas -número de casos, tasa de incidencia y porcentaje de crecimiento reciente o “casos nuevos”- junto con claves epidemiológicas (como cuántas personas estuvieron expuestas a un caso confirmado), además de conocimiento del territorio real y una buena dosis de sentido común.

La coctelera es mucho más compleja que mirar un solo factor y apretar el botón. Por eso “no es llegar y exigir cuarentena”, dicen en el gobierno al escuchar a muchos alcaldes clamar por el decreto. Si bien genera sensación de seguridad, el confinamiento obligatorio es una medida que provoca otras situaciones de riesgo, como muchedumbres abasteciéndose, además de graves impactos económicos y sociales, especialmente para los más vulnerables.

Los umbrales que prenden alarmas

Recuerde estas cifras. Es el ABC de números de las cuarentenas en Chile: 40- 100- 50%, como se desprende del análisis de los últimos tres informes epidemiológicos del Minsal, realizado por la Unidad de Datos del Departamento de Noticias CNN-CHV, y su relación con las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad al superarse estos umbrales. Advertencia: lo relevante es la combinación de estos factores. Ninguno basta por sí solo.

a) Tasa de Incidencia (40: 50 casos): ¿Es mucho o poco? Depende. Si se reportan en La Florida, es poco, porque tiene más de 500 mil habitantes. Si se reportan en La Ligua, es para asustarse. La tasa de incidencia (TI) es tan importante como el número absoluto de contagiados y se calcula así: cantidad de contagiados por cada 100 mil habitantes. La tasa que prende las alarmas de la autoridad es el umbral de 40. En la Región Metropolitana hay varias comunas por sobre esta tasa (además de las críticas), como La Reina, Quinta Normal, San Miguel o San Joaquín. Sin embargo, no basta este único factor. Si la tasa es alta, hay que mirar el número total y la vaciación reciente. Y estas comunas no muestran alarmas en esos dos parámetros. Por el contrario, en Puente Alto se decretó cuarentena con una tasa de sólo 18, porque el número total y la variación reciente fueron altos.

b) Cantidad absoluta de casos (100): Se trata del número total de personas contagiadas (casos confirmados) en cada comuna, región o en el país. Hoy llegamos a 6.501 en Chile, y la cifra considera a los recuperados (más de 1.500) y a los fallecidos (65). Así, hoy no tenemos 6.500 enfermos, sino poco menos de 5 mil. Respecto del umbral que prende alarmas, pareciera que 100 es el número, independientemente de la tasa, por su capacidad de multiplicación. Con excepciones obvias como Isla de Pascua, donde 4 contagiados son suficientes para tomar medidas extremas, debido a la alta tasa y a la distancia de centros de tratamiento. Pero como hemos dicho, un solo factor no es suficiente, por lo cual 100 casos, en comunas muy populosas, arrojan una tasa relativamente baja.

c) Variación reciente o cantidad de nuevos casos (50% ): La experiencia de la última semana muestra que un crecimiento rápido (en pocos días) de más de un 50%, y un número de casos alto (más de 100), superan dos umbrales y gatillan cuarentena. Al menos fue el caso de Puente Alto, donde la tasa era baja, de sólo 18. Por eso, no hay que confundirse: el mero porcentaje no dice mucho. Si en una comuna tenemos 2 casos y subimos a 4 en un día, el salto es abrupto, de un 100%. Pero no prende alarmas por sí solo. Es la combinación de cantidad y variación. Como han dicho desde el Minsal en los últimos dos días, se trata de “la cantidad de nuevos casos”. Sin embargo, hay excepciones. Una comuna como Las Condes ha tenido muy controlado este factor (sólo 4% de crecimiento en 5 días), pero el número absoluto de casos es tan alto (266), que la cuarentena se mantiene. Se trata de un contingente masivamente contagioso si no mediara la estrategia de confinamiento.

Como se ve, médicos y matemáticos trabajan de la mano en esta lucha contra la pandemia que tiene el mundo casi detenido.

Construcción de confianza pública

Este jueves, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, avanzó un paso en la pedagogía a la comunidad: aclaró que la variable clave para decretar cuarentena es la cantidad de casos nuevos. Una buena estrategia, porque requiere el cálculo de la variación en cada comuna, ya que el dato no viene explícito en el informe. Así se reduce la sobre reacción inmediata ante un número.

Recordemos, como se explica en el ABC, que para la aplicación de medidas estrictas sigue siendo necesaria la combinación de todos los datos. No es igual 50% de casos nuevos en un día, si la base es 2 o es 100. O si la comuna tiene 50 mil o 500 mil habitantes.

Y lo que también explicó la subsecretaria -pero los alcaldes parecen no escuchar- es que además de los datos epidemiológicos son importantes las características propias de cada comuna, como sus instalaciones sanitarias, el tipo de población, las existencia o no de puntos de comercio o transporte masivos, eventos de contagios múltiples, etc.

No es una medida automática, y sólo con el paso de los días y la evolución de las cifras, se verá si la autoridad logra concitar suficiente confianza pública en su criterio de decisión. En el mundo ideal, los ciudadanos deberíamos llegar a sentir la misma confianza en esta conducción de la crisis, que la que experimentamos como pacientes cuando seguimos al pie de la letra las indicaciones del médico especialista.

También necesitamos inmunidad

Adicionalmente, desde el gobierno insisten en que la cuarentena total regional o nacional es una pésima medida. Nadie la recomendaría internacionalmente y no sólo por su brutal impacto económico. “Este virus se superará finalmente con vacunas, pero no este año, así es que nos queda generar inmunología natural”, explican en Palacio. Y hace sentido. Si todos nos confinamos y nadie se contagia, no estaríamos generando un stock mínimo de personas con anticuerpos en el país. Un caso a observar será el de Singapur. Tempranamente tomó medidas muy extremas y salió rápido de la epidemia. Pero precisamente hoy vuelve estar en la portada de todos los medios internacionales por un peligroso y brusco rebrote.

Más matemáticas en el Chile post COVID-19

Todo esto contiene una matemática difícil de explicar a la ciudadanía, que, en su mayoría, no sabe diferenciar entre números absolutos, porcentajes y tasas (brechas educativas de país en desarrollo). Y tampoco se puede sobrecargar de cifras a la población. Al menos es de esperar que al cabo de la crisis, los chilenos hayamos aprendido algo de los contenidos de matemáticas y estadística que debiera manejar, según el curriculum nacional, todo alumno egresado de séptimo básico.