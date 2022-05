Hong Kong (CNN) – Shanghái está endureciendo aún más sus estrictas medidas de aislamiento después de que el máximo dirigente chino, Xi Jinping, prometiera redoblar “sin fisuras” la controvertida política de cero COVID-19, que ha dejado a millones de personas confinadas en sus hogares sin un final a la vista.

Durante este fin de semana, circularon videos por las redes sociales chinas en los que se veía a los habitantes de Shanghái discutiendo o peleándose con trabajadores y policías vestidos con trajes de protección contra los peligros mientras se los llevaban a la fuerza para ponerlos en cuarentena. Muchas de esas imágenes han sido eliminadas por los censores tras provocar la ira del público.

Las protestas se producen cuando las autoridades parecen haber retirado los esfuerzos para reducir las restricciones en algunas partes de la ciudad, a pesar de la disminución de las nuevas infecciones, ya que los funcionarios locales se ven presionados para frenar la transmisión del virus en la comunidad.

Según las nuevas políticas de línea dura, incluso los residentes con pruebas negativas de COVID-19 pueden ser puestos en cuarentena por el gobierno central. Según las publicaciones en las redes sociales y los avisos del gobierno local que circulan por Internet, en varias partes de la ciudad se han considerado bloques de apartamentos enteros como un riesgo para la salud, y se ha obligado a todos los ocupantes a abandonar sus hogares y a entrar en cuarentena por un caso positivo.

Un video viral muestra a los residentes discutiendo con los agentes de policía que se presentaron en sus puertas con trajes de materiales peligrosos para llevarlos a la cuarentena después de que otra persona en su piso diera positivo.

“A partir de ahora, las personas que viven en el mismo piso (que los casos de COVID-19) deben ser transportadas (a la cuarentena)“, dice un agente de policía en el video.

“No es que puedas hacer lo que quieras… a no ser que estés en Estados Unidos. Esto es China“, dice con severidad otro agente de policía, agitando una botella de desinfectante en la mano. “Deja de preguntarme por qué. No hay un por qué. Tenemos que obedecer las normas de nuestro país y las políticas de control de epidemias”.

CNN no puede confirmar de forma independiente que se haya emitido ninguna política de este tipo y se ha puesto en contacto con el gobierno municipal de Shanghái para que lo aclare. CNN no ha podido identificar a las personas que grabaron el video y no sabe si fueron llevadas posteriormente a cuarentena.

Según los avisos en línea, algunos barrios han impuesto los llamados “períodos de silencio” que duran dos o tres días, durante los cuales los residentes no pueden salir de sus casas. A estos residentes también se les ha prohibido temporalmente hacer pedidos de comestibles y artículos de primera necesidad por Internet, lo que hace temer de nuevo la escasez de alimentos.

La advertencia de Xi Jinping a quienes cuestionen la política de cero COVID-19

La escalada se produce después de la intervención personal de Xi, que el jueves 5 de mayo emitió lo que muchos interpretaron como una amenaza a los opositores a la política de “cero COVID-19”, dejando claro que no toleraría “actos que distorsionen, pongan en duda o nieguen las políticas de prevención de epidemias de nuestro país“.

Xi también exigió a los funcionarios que demuestren una “comprensión profunda, completa y exhaustiva” de la política y les advirtió contra la “concienciación inadecuada, la preparación inadecuada y el trabajo insuficiente” a la hora de aplicarla.

Ese jueves por la noche, después del discurso de Xi, se reunió el comité municipal del Partido Comunista de Shanghái para estudiar sus instrucciones. Y, este domingo, en una conferencia de prensa, la comisión municipal de salud de Shanghai dijo que la ciudad estaba en un “momento crítico” para controlar el brote.

“Es como navegar a contracorriente en un barco; debemos avanzar o ser empujados río abajo. No debemos relajarnos ni aflojar”, dijo Zhao Dandan, subdirector de la comisión.

Zhao también se comprometió a “aplicar decididamente la exigencia de ‘acoger a todos los que deban ser acogidos’ y ‘poner en cuarentena a todos los que deban estar en cuarentena’ para detener la propagación comunitaria de la epidemia lo antes posible”.

El endurecimiento de los requisitos de cuarentena ha provocado la desesperación de muchos residentes en el centro financiero, millones de ellos sometidos a más de seis semanas de duro bloqueo.

Tong Zhiwei, profesor de derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental en Shanghái, denunció tales medidas como inconstitucionales en un ensayo ampliamente compartido en las redes sociales.

“Cualquier acción que envíe por la fuerza a los residentes a una cuarentena centralizada es ilegal y debe cesar inmediatamente”, escribió Tong.

“El estado de emergencia es un estatus legal, y solo puede existir después de que una organización legítima lo declare de acuerdo con la constitución; no puede en absoluto ser decidido al azar o declarado imprudentemente por cualquier institución o funcionario“, expresó Tong.

Al mismo tiempo, Liu Dali, un abogado financiero con sede en Shanghái que trabaja en un importante bufete de abogados chino, escribió una carta pública en la que exigía al Congreso Popular Municipal de Shanghái —la asamblea legislativa de la ciudad— que adoptara medidas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a medidas epidémicas como la cuarentena forzosa.

Las capturas de pantalla de ambas cartas han sido borradas de Internet tras haber llamado la atención. En la red social china Weibo, la cuenta verificada de Tong tiene prohibido publicar desde este lunes. También se ha censurado un hashtag con su nombre.

En un sarcasmo apenas velado, algunos internautas compartieron un artículo de 2015 del Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista, en el que se citaba a Xi meses después de que tomara el timón del Partido en 2012: “Ninguna organización o individuo tiene el privilegio de estar por encima de la Constitución y la ley. Cualquier acto que viole la constitución y la ley debe ser investigado y rendir cuentas“.

Cuando el post empezó a dar vueltas, los usuarios pronto fueron recibidos con un llamativo mensaje que decía “el contenido ha sido eliminado por el autor“.