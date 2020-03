View this post on Instagram

Lamentamos el fallecimiento de nuestro vecino, adulto mayor de 82 años, victima del covid19. Él pertenecía a un hogar de adultos mayores ELEAM de nuestra comuna, el cual se encuentra en cuarentena , debo informar también que existe otro hogar de adultos mayores con resultado positivo. Ambos casos en los barrios con más adult@s mayores de la comuna. Nuestra comuna es la que tiene más población de adult@s mayores, cerca de 100mil habitantes , el Hospital tiene la capacidad de asistir a 12 pacientes críticos y hoy están 7 en cuidados intensivos, necesitamos que se decrete urgente cuarentena total en nuestra comuna, los casos están y el riesgo de nuestra población es mayor. Toda esta información es posible Gracias a la alianza de trabajo colaborativo entre el hospital El Carmen y la comunidad . #maipúunidocontraelcoronavirus #beas @hospitalelcarmen #maipúrenace☀️