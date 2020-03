El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció este lunes del cierre de cines, patios de comidas y gimnasios. Asimismo, dictó un horario acotado de atención de centros comerciales, como parte de las precauciones para frenar el avance del coronavirus en Chile.

La determinación fue anunciada pocos minutos después de las nuevas medidas dadas a conocer por el presidente Sebastián Piñera, entre las que se encuentran el cierre de las fronteras y la prohibición de realizar eventos públicos de más de 50 personas. Esto en el contexto de que el número de casos actualmente asciende a 155.

En conversación con CHV Noticias, el líder comunal explicó que “tenemos todos claro que el país necesita mantener el empleo, que hay mucha pequeña empresa que necesita funcionar, por lo que el cierre del comercio no debe afectar al pequeño locatario“.

“Lo que tenemos que apuntar es a dónde se aglomera mucha gente, que son los centros comerciales, gimnasios, cines”, añadió, detallando que las actividades que quedan prohibidas a partir de mañana, además de las anteriores, son “todos los lugares de entretención, hoteles, moteles y todos aquellos restaurantes que aglomeren a más de 50 personas, de modo tal de evitar que la gente salga de sus casas”.

En tanto, locales de venta de ropa, electrodomésticos y más deberán cambiar su horario de atención hasta las 16 horas, mientras que se solicitó que se mantengan abiertas clínicas, farmacias y supermercados. Las medidas tendrán una duración de 14 días y podrían ser renovables.

“Estamos llegando a sectores económicos que tienen espaldas para resistir esta crisis, y no golpear a pequeños emprendedores que podríamos terminar quebrándolos“, declaró.

Carter explicó que durante este lunes el municipio se reunión con la gerencia de los tres grandes centros comerciales ubicados en la comuna, a quienes les plantearon dos alternativas: autorregulación o clausurar.

“Le hemos dado la oportunidad y le hemos hecho un desafío amistoso al mundo del retail, esta es una gran oportunidad para demostrar que no son solo números y lucro, que tienen un compromiso social, que los millones de millones de dólares que han ganado todo estos años legítimamente están a disposición de la comunidad. Primero, no despidiendo a sus trabajadores y, segundo, cerrando en estos momentos en que necesitamos que chilenos vuelvan a sus casas“, declaró.

De este modo, indicó que “hemos dado un plazo de 24 horas a fin de que ellos accedan a este plan de autorregulación. Si no acceden, la municipalidad tiene claro lo que hay que hacer, que es clausurar”.

Finalmente, Carter apuntó a la necesidad de medidas drásticas debido al ejemplo de países como “España e Italia que no hicieron bien las cosas. Países del mundo desarrollado muchísimo más ricos que Chile, con sistemas sanitarios mucho más desarrollados, tienen miles de muertos”.

“Y es cierto que tenemos que proteger el empleo, es cierto que tenemos que ser sensatos pero la economía la podemos reconstruir, lo que no podemos reconstruir es una persona muerta”, cerró.