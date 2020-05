Las aulas hospitalarias se encargan de educar a niñas y niños que, por condiciones de salud, pasan más tiempo del deseado en recintos asistenciales. Aprenden entre tratamientos y rehabilitación, lo que les permite no abandonar sus años de escolaridad mientras se recuperan.

En Chile existen 58 las aulas hospitalarias y hoy todas tienen el mismo problema: ¿cómo funcionar frente a la pandemia del COVID-19?

La representante de Escuelas Hospitalarias, Sylvia Riquelme, explica que “por razonas preventivas no podemos acceder a los hospitales, por lo tanto, en este minuto la subvención que nosotros recibimos no nos alcanza. El temor que tenemos es que no podamos continuar, lo que significaría dejar a cientos de personas sin trabajo y a miles de niños sin educación”.

Por sus condiciones de salud, estos estudiantes han tenido que continuar sus terapias en casa. Algunos profesores han seguido sus clases a distancia, sin embargo, la complicación sigue estando en el dispar acceso a la conectividad de las familias, un hecho que ha quedado en evidencia en Punta Arenas, una de las zonas más golpeadas por el virus y donde el aula hospitalaria fue inaugurada recién en 2019.

Lee también: El drama de San Ramón: La dura realidad de una cuarentena con lo mínimo para comer

Claudio Miranda es profesor en ese recinto y manifiesta que, dado que la educación es un derecho fundamental, piden que “no se pierda a causa de la enfermedad y tampoco debiera perderse por alguna situación socioeconómica. Pero lamentablemente nuestro panorama es súper crudo acá en la ciudad. Hay varios pacientes que no cuentan con la tecnología suficiente para conectarse”.

Ante el riesgo de quedarse sin este espacio de educación, las familias comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales para conseguir el apoyo del Estado: del total de estas escuelas, sólo cinco son públicas.

Aunque sin fechas, el Gobierno se comprometió a entregar su apoyo. Los directivos y profesores dicen es clave para seguir educando a niñas y niños que, debido a sus patologías, siempre han conocido de estrictos cuidados sanitarios.

El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, sostuvo que “el Ministerio de Educación ya tomó contacto con los sostenedores y se les informó que se les continuará pagando la subvención, dando así solución a un problema de financiamiento y permitiéndoles continuar con su labor educativa hasta que las condiciones sanitarias les permita volver a los hospitales”.