El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que “se debe cambiar la estrategia” en relación al manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 en Santiago. Esto frente al aumento de casos que ha seguido creciendo y a la imposibilidad de las autoridades de disminuir la movilidad de personas en la capital.

Según contó el edil a Meganoticias, la cuarentena que se está llevando a cabo no es suficiente y no está funcionando. En esa línea, pidió “adelantar el toque de queda o aprovechar el fin de semana para cerrar la ciudad sábado y domingo, podrían ser una de las medidas. (…) Todavía seguimos viendo tacos en la ciudad”.

“Llevamos 82 días en cuarentena con el 90% de mis vecinos respetando la cuarentena, esto no da para más”, agregó cuando se le consultó sobre la situación de su comuna.

Con respecto a las personas que salen sin permisos para diligencias que no son estrictamente necesarias, Alessandri indicó que está esperando que el proyecto de ley ya despachado por el Senado que aumenta las sanciones con multas más altas e, incluso, presidio de hasta tres años para aquellos que hagan caso omiso a las medidas decretadas por el Gobierno.

“Acá en la comuna hemos fiscalizado hasta 5 veces a la misma persona por fiestas clandestinas. Eso tenemos que poder penarlo con penas efectivas de privacion de libertad“, planteó el jefe comunal.

Con respecto a los permisos entregados por las empresas o los salvoconductos individuales, dice que ha habido un abuso de permisos laborales. “A mí no me van a decir que toda esta gente que anda en la calle trabaja en empresas que son de primera necesidad, que son esenciales, eso yo no lo creo”.

“Frente a eso, hay que restringirlos lo más posible, cruzar la información con Impuestos Internos y con el ministerio del Trabajo para que solamente las empresas esenciales puedan funcionar. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo”, cerró.

