La Convención Constitucional vivió este viernes la votación en particular del Informe de la Comisión de Medioambiente. Durante la jornada, siete nuevos artículos y un inciso lograron entrar al borrador de la nueva Constitución.

Fueron los artículos 1 (“Es deber del Estado adoptar acciones de prevención a la crisis climática y ecológica“), 4 (“La Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia“), 9 (“La Ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medioambiente y la Naturaleza”), 20 (“Es deber del Estado normar y fomentar la gestión de residuos“), 26 (sobre principios para la protección de la naturaleza), 23 (“Los animales son sujetos de especial protección“, con 2 indicaciones aprobadas), 23B (“El Estado protege la biodiversidad“) y 33 (“Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales“).

De esta manera, los artículos aprobados muestran una gran diferencia respecto de la votación anterior que el informe tuvo en el Pleno, cuando los representantes respaldaron solo una norma en particular. Culminada la jornada, el coordinador de la mencionada comisión, Juan José Martín (INN), destacó que “esta Constitución empieza desde hoy a ser ecológica, y esta comisión demuestra también que es capaz de anteponerse a todas las críticas“.

Uno de los artículos aprobados que más ha llamado la atención de la opinión pública fue aquel referido a los derechos de los animales, aprobado con 106 votos a favor, 18 en contra y 29 abstenciones. Esto, ya que establecería por primera vez un marco y guía en la cual se puedan generar leyes sustanciales en la materia.

Lee también: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural”: Artículo de Sistema Político pasa al borrador de nueva Constitución

En específico, el artículo señala que “Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato“, agregando que “el Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales“.

Los derechos de los animales llegan al borrador de nueva constitución. "Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia, y el derecho a vivir una vida libre de maltrato.." pic.twitter.com/8AlEloVTWh — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) March 25, 2022

“Si todo sigue igual, sabemos lo que nos depara”

En medio del tiempo previo a la votación, dedicado para que las y los convencionales entreguen palabras respecto al tema de discusión, la representante Cristina Dorador (Independientes Del Norte), científica, doctora en ciencias naturales y una de las impulsoras de una Constitución Ecológica, dio un profundo discurso. “Durante estos meses hemos discutido dentro y fuera de la Convención la importancia de tener una Constitución ecológica, donde se reconozca el rol indisoluble del ser humano con la naturaleza y que dichas relaciones sean construidas de una forma ética, para garantizar la subsistencia y el buen vivir“, inició.

Asimismo, dijo, “no hay lugar en el planeta que no tenga evidencia de vida, superemos las visiones utilitarias de la naturaleza y pensémoslas desde dentro (…) alrededor abundan las caricaturas, las miradas simplistas y dicotómicas de algo que es más bien complejo y difícil“, agregando que “cuando se menciona el medioambiente se habla generalmente de establecer equilibrios entre el cuidado de la naturaleza y la economía, porque gran parte de la exportación de Chile proviene de materias primas, en realidad, esos equilibrios son complejos, porque hay que reconocer que os ciclos naturales no están acoplados a nuestra sociedad de consumo, hay verdades que hay que aceptar y no ocultarlas en slogan de publicidad”.

“El solo hecho de plantear ideas diversas a las hegemónicas genera odiosidad“, destacó Dorador, indicando que eso “se transforma en violencia y la vivimos todos los días”. En esa línea, expresó que “ojalá que el acuerdo de Escazú otorgue protección a quienes hoy cuidan la naturaleza y no se sientan amenazados bajo ninguna circunstancia”.

Lee también: Convención aprobó en particular la creación del Consejo de Justicia: Órgano autónomo gobernará al Poder Judicial

Así, la constituyente hizo un llamado de alerta: “Nos enfrentamos a la mayor crisis de la humanidad, nos jugamos la supervivencia, pero para muchos son solo palabras que se las lleva el viento, de hecho, en este momento muchos no deben estar tomando atención alguna a lo que estamos diciendo”. “Ojalá la Constitución tenga muchas páginas que den cuenta de nuestra preocupación sobre el país que le dejaremos a las nuevas generaciones, y no sean solo artículos abstractos que no podrán ser interpretados, para que al final dejen las cosas tal como están”.

“Si todo sigue igual, sabemos lo que nos depara, no es para nada un futuro esplendor”, sentenció, recordando los malos tratos que han tenido que enfrentar los Eco Constituyentes dentro del órgano: “Nos dicen ‘maximalistas‘, se ríen, se burlan, nos dibujan arriba de los árboles, nos dicen maximalistas como un dogma, como un signo del olimpo, pero recordamos la playas de donde venimos, de cómo era antes y como es ahora, de la tristeza de ver a un guanaco nadando en el ar perseguido por un perro, de la tristeza de vender números de rifa para la amiga que se muere de cáncer y no sabe por qué, la pena infinita de ver quemándose a las milenarias araucarias, raulíes y mañíos, el hondo pesar por demostrar que cada año quedan menos flamencos en el salar de atacama, de silencio por saber que nuestros hijos y nietos no conocerán el agua que fluía por los ríos“.

De esta manera, Dorador culminó su alocución diciendo: “En 50 años más, los que estén vivos aún, mirarán hacia atrás y pensarán si hicieron los suficiente para evitar la catástrofe“.