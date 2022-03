La jornada de este miércoles, Rodrigo Rojas Vade emitió un comunicado en el que confirmó que presentará su renuncia a la Convención Constitucional (CC) una vez que entre en vigencia la ley recientemente aprobada en el Congreso.

“Presentaré mi renuncia a la Convención Constitucional una vez que se publique la ley que me lo permite”, dice la misiva.

Asimismo, el convencional de la ex lista del pueblo aclaró que “desde un inicio” propuso al Comité de Ética del órgano redactor “la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas” por los días que no trabajó.

“Las donaciones que realicé, al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas, aún así mantuve mi voluntad de aceptar el acuerdo adoptado”, detalla.

Cabe recordar que la instancia del órgano constituyente determinó sancionar al representante del distrito 13 exigiéndole la devolución de los ingresos por más de $13 millones percibidos durante su ausencia del hemiciclo.