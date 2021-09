Luego de que el diario La Tercera revelara que Rodrigo Rojas Vade no tiene de cáncer, sino otra enfermedad “estigmatizada por la sociedad”, han sido distintos los actores del mundo político y civil los que han salido a criticarlo e incluso a pedir su renuncia.

“Cometí un error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer, tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social”, diría posteriormente mediante una publicación en sus redes sociales.

Este domingo sus compañeros en el órgano redactor dieron a conocer sus impresiones sobre la revelación del convencional de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), entre ellos Daniel Stingo y Carol Bown.

“Estoy bastante impactada y desilusionada con lo ocurrido y le creí a Rodrigo sobre su enfermedad y empaticé mucho con su sufrimiento. Y lo que más me preocupa es cómo se siente la gente que creyó en él, que votó por él y le entregó su confianza”, expresó la convencional UDI.

Agregó estar preocupada por cómo se sienten “los que de verdad están sufriendo situaciones como las que él simuló y sienten que sus historias fueron utilizadas para obtener dividendos políticos”.

Por su parte, el representante de Apruebo Dignidad aseguró que lo revelado “es doloroso”, pero que “él hizo una campaña hablando de que tenía cáncer“. “Hay una incompatibilidad. A mí me tiene medio mal eso. El Pelao Rojas, que estamos además en la misma sala, en la sala 3, es una gran persona, se le estima, es alegre, no se pelea con nadie, es un tipo muy llano. Entonces esto que pasó -que, bueno, él lo declara así, supongo-, por ahí leí que lo estaban investigando no sé si será verdad o no, golpea”.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención, señaló que está “complicada” con esta situación y aseguró que esto “no afectará el trabajo ni tampoco la credibilidad que la Convención constitucional”.

“Como Convención Constitucional no hemos tenido una comunicación formal con el convencional Rojas Vade, estamos a la espera de que ello se dé para tomar una postura como CC. En lo personal lamento mucho que esté sufriendo por una situación de una enfermedad y eso conmueve. La imagen de la Convención es el trabajo arduo que hacemos entre todos”, manifestó la presidenta de la instancia.

A sus palabras se sumaron las realizadas por el convencional Hernán Larraín, ex timonel de Evópoli, quien señaló que esta confesión daña la fe pública y a la legitimidad de la Convención. “Su situación actual como constituyente genera una crisis de confianza para todo el proceso”, indicó en su cuenta de Twitter.

Es tan grave el daño a la fe pública y a la legitimidad de la Convención, que Rodrigo Rojas debe asumir su responsabilidad. Su situación actual como constituyente genera una crisis de confianza para todo el proceso. La credibilidad de la Nueva Constitución lo exige. — Hernan Larrain M. (@HernanLarrain) September 5, 2021

En la misma línea, el convencional Bernardo Fontaine apuntó a la continuidad de Rojas Vade como constituyente, indicando que “defraudó a Chile”.

“La mentira no cabe en la nueva Constitución. Con esa misma falta de ética se justifica la violencia“, agregó.

Me imagino el enredo de cabeza que tendrá. La @latercera lo pilló. Engañó para ganar una elección. Defraudó a Chile. Lo siento por él como persona, pero como constituyente se hundió. La mentira no cabe en la nueva constitución. Con esa misma falta de ética justifica violencia pic.twitter.com/8ZLObkVAbi — Bernardo Fontaine (@berfontaine) September 5, 2021

Desde el mismo sector de Chile Vamos, la convencional Marcela Cubillos aseguró que esta revelación “se suma a la campaña de desprestigio de la Convención” denunciada por el periodista de CNN Chile Fernando Paulsen, así como también a las noticias falsas que denunció la presidenta de la CC.