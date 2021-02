Cuando la lista Independientes No Neutrales la invitó a lanzarse como candidata a constituyente por el distrito 23, Lorena Céspedes (47) no tuvo que pensarlo mucho. Por su trabajo de décadas en el ámbito educativo en la Región de La Araucanía, varios de sus amigos y ex alumnos ya le habían planteado la idea.

Céspedes, licenciada y profesora de Física titulada de la Universidad de Chile, es conocida en Temuco por los múltiples premios que ha recibido a lo largo de su carrera. Fue una de las cinco finalistas del Global Teacher Prize Chile en 2018 y, el año pasado, fue elegida como una de las 100 mujeres líderes de la región.

Lorena es socia fundadora y gerente general de Imake Educación, una empresa que desarrolla talleres, proyectos y productos de innovación pedagógica para niños desde educación parvularia hasta adultos, principalmente asociadas a las tecnologías, la robótica y las ciencias.

En conversación con CNN Chile, dice que es justamente ese uno de los principales objetivos que dibujan su candidatura: promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación como motores del país.

Igualdad de oportunidades

Durante sus más de 20 años haciendo clases, Lorena ha visto de cerca cómo la desigualdad puede impactar la vida de niños y jóvenes de zonas rurales o de menos recursos.

“En los encuentros de robótica hay niños de zonas rurales, de liceos municipales, jóvenes de colegios particulares, de ciudad, que se han encontrado y han podido trabajar junto en temas de ciencia y tecnología, robótica y proyectos de innovación”, cuenta la docente.

Es al momento de ingresar a la educación superior cuando se notan las principales desigualdades: “con los resultados de la PTU (Prueba de Transición Universitaria), estudiantes de distintos grupos socioeconómicos me comentaban sus resultados, y es muy doloroso ver las brechas. Estudiantes con un montón de capacidades, pero con muy poco capital cultural, con muy poco acceso a una educación de mayor calidad, no logran obtener el puntaje que necesitan para poder hacer lo que desean. Versus otros estudiantes que tienen todo un apoyo cultural, social y económico, que los lleva a lograr sus metas”.

Por eso, Lorena plantea como uno de sus principales lineamientos el definir y garantizar el derecho a la educación y a la ciencia, pero con el fundamento de que debe haber “igualdad de oportunidades”. Además, hace hincapié en que la ciencia debe ser parte de las políticas que guíen el desarrollo del país. “Acá en Chile todavía no se le da ese valor que se requiere para los cambios de políticas de desarrollo”, lamenta.

“Lo central en mi caso es pensar en un Estado social que resguarde, garantice, promueva el desarrollo y el acceso a bienes básicos, a la educación, pero siempre nivelando para arriba. No podemos nivelar hacia abajo, lo que tenemos que hacer es trabajar desde el ámbito de la definición de nuevas políticas económicas, de ajustes en la gestión, en la estructura del Estado para poder hacer estos cambios”, agrega la licenciada en física.

Equidad de género

Como parte de la lista de Independientes No Neutrales, Céspedes aboga por una Constitución que reconozca al medio ambiente como “base de la vida y de la comunidad” y, desde su área de conocimiento, busca garantizar que “el desarrollo de la ciencia esté en armonía con el medio ambiente”.

Otra de sus propuestas es reestructurar la gestión del Estado desde la descentralización, nuevas políticas económicas y la participación directa de la ciudadanía.

Pero uno de los puntos en los que hace más énfasis desde su experiencia laboral en la ciencia, es en la equidad de género: “al ser yo licenciada en Física, en el ámbito de la robótica y la tecnología me he encontrado con ambientes donde la mujer no está presente, o bien si está, hay cierto sesgo de discriminación que claramente no ayuda al desarrollo de la persona, de la sociedad y del país“.

Representación ciudadana

La candidata ha estado atenta al debate sobre cuál es el perfil de convencionales constituyentes que deberían estar encargados de redactar la nueva Carta Magna y su veredicto es que en este momento Chile necesita algo más allá de los expertos constitucionalistas.

“Lo importante en una Constitución es que define el sueño de país que tenemos y ese sueño de país nace de todas las personas, todos nosotros conformamos el Estado. Nosotros definimos nuestros representantes, quiénes nos van a organizar como sociedad y, por lo tanto, cuando pensamos en el país que queremos, tenemos que estar las mismas personas que somos parte de este país“, manifiesta.

Además, cree que los independientes pueden aportar “sensatez y de cotidianidad” al proceso: “los independientes buscamos que esos sueños que toda la gente tiene, incluso esas emociones que nos han embargado los últimos meses -odio, resentimiento, dolor-, empiecen a sanar se en la construcción de ese sueño del país que queremos“.