Alejandra Flores (59) es profesora de castellano. Pertenece al pueblo aimara. Nació en Pica, pero actualmente vive y trabaja en Iquique. Es funcionaria de la Seremi de Salud, trabajando temáticas indígenas. Hoy, busca ser parte de la Convención Constitucional a través de un escaño general por el distrito 2.

Desde su etapa universitaria que Alejandra se hizo partícipe de la organización social como dirigenta y presidenta del centro de alumnos. Esto la ha llevado a que durante su vida siempre esté participando activamente de los movimientos sociales, en cuanto a temas de género, derechos humanos, pueblos ancestrales y salud.

Además de haber sido presidenta nacional de los funcionarios de la Seremi de Salud, participa actualmente en la Mesa Social de Salud. Es parte del colectivo LasTesis Senior y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

Su activa participación la llevó a sumarse a un colectivo que buscaba hacerse parte de la discusión constituyente que surgía tras el plebiscito. Ese colectivo terminaría siendo la lista Independientes de Tarapacá, y si bien no se unió con ánimos de ser candidata, desde Anamuri se lo pidieron.

Plurinacionalidad, feminismo y salud universal

Si bien Alejandra es parte de un pueblo indígena cuya extensión abarcó parte de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, no se inscribió como postulante a un escaño reservado.

“Siendo aimara no voy por escaños reservados, voy por convencionales generales. Y lo que pretendo es que toda persona que no pertenece a pueblos originarios pero que apoya las demandas de los pueblos, tenga una opción donde depositar su voto“, explica a CNN Chile.

Sin embargo, este detalle práctico no la limita a impulsar una idea que otros países ya han resuelto: la multiplicidad de culturas que conviven en el territorio. “Considero primordial el reconocimiento de Chile como país plurinacional e intercultural. Con pleno reconocimiento y respeto por los pueblos indígenas”.

Para la candidata por el distrito 2, esto incluye plena autonomía territorial para que dichos pueblos puedan desarrollarse bajo sus propias costumbres y cultura. “Es necesario que se implemente un modelo no extractivista, porque las concepciones de los pueblos indígenas son diferentes a la predominante en este país, que es depredadora y que considera a la naturaleza como un bien productor de riquezas“, agrega.

Asimismo, es crítica con el centralismo arraigado en el gobierno, donde el trabajo local queda supeditado a lo que se decida desde la capital. Ejemplo de ello, asegura Alejandra, es la crisis migratoria que ha sufrido Colchane, donde sus autoridades han demandado mayor participación en la planificación adoptada por el Ministerio del Interior.

Por otro lado, señala que la pandemia dejó entrever los beneficios de tener un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, donde “a nadie se le preguntaba si era Fonasa o tenía Isapre”. Y estas características, agrega, se debieran replicar en materias de educación.

“La actual Constitución no garantiza el derecho a acceso a la salud. Está el derecho de optar entre un sistema, público o privado. Pero esa opción no es tal, porque la persona que no tiene dinero no puede optar. Entonces, lo que sucede es que los que tienen recursos se pueden atender en un buen sistema de salud y los que no, muchas veces mueren esperando”, afirma.

Alejandra se declara feminista y afirma que la paridad en la convención se logró con las manifestaciones en las calles, criticando que en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019 esto se omitiera.

“A nadie le gusta salir a la calle para tener que exigir sus derechos. Lo ideal es que sea el Estado quien reconozca y garantice estos derechos”, dice. Entre estos derechos, están los de reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado como una tarea que sea remunerada, así como también los reproductivos y sexuales.

Otro de los temas que espera discutir en la redacción de la nueva Constitución es la protección de la infancia y los derechos de niños, niñas y adolescentes. “Los niños son la base de nuestra sociedad. Si truncamos sus sueños, lo que estamos haciendo es truncar parte del futuro del país”, afirma.

