La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, llamó al convencional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Cretton “a hacerse cargo del racismo” con el cual la está analizando.

Los dichos de la representante del pueblo mapuche se dan luego que el integrante del pacto Unidos por Chile llamó a Loncón a condenar todo tipo de violencia ocurrida en las regiones del Biobío y La Araucanía, y no solo las que involucren a su “etnia”.

Al respecto, la presidenta del órgano redactor le dijo a Cretton en medio de la sesión de la comisión de Principios Constitucionales de este jueves que la situación en la macrozona sur “es un tema que tiene mucho más fondo de las palabras y la edad que tú tienes, Cretton, y el apellido que tú tienes, también”.

“La violencia que nos ha tocado a nosotros las naciones originarias es estructural, es un racismo absoluto y que está instalado aquí también en la Convención, y que ha estado representado también por personas que asocian mi nombre al tema de la violencia”, agregó.

Lee también: Machi Linconao: “Que el presidente retire sus carabineros y militares; si no lo hace, que renuncie mañana mismo”

Bajo ese punto, Loncón afirmó que “es lamentable las tantas veces que he condenado la violencia y que ese sector no quiere escuchar. Ayer mismo hicimos un punto de prensa condenando la violencia. Hemos llamado muchas veces a nuestras comunidades a no dejarse provocar porque estamos en condiciones desiguales”.

“Quienes están sufriendo son niños, son madres, son mujeres y estamos completamente conscientes de esa situación política que está afectado, que es histórica y estamos completamente conscientes de que esta es la vía que nosotros elegimos y por esta vía estamos buscando solución y queremos colaboración de nuestros compañeros. Y si nuestros compañeros reducen el tema a entenderlo solo por una cuestión de seguridad y que la presidenta tiene que estar hablando todos los días de eso, no avanzaría, lamentablemente, Cretton”, continuó.

Finalmente, la presidenta de la Convención dijo que, personalmente, “he tomado una opción súper importante de tratar de sacar el conflicto que nos afecta, para encausar este proceso constitucional y hemos avanzado”.

“Si yo me hubiera metido en la agenda que quiere poner cierto sector político, te juro que no hubiera caminado. Es una opción, es una estrategia, he sido estratégica, pero en este sentido creo que su discurso tiene que hacerse cargo del racismo con el cual nos está analizando y se analiza a esta presidenta”, concluyó.