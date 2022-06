Este miércoles, el convencional del Frente Amplio (FA), Fernando Atria, desmintió información entregada por Francisco Orrego, impulsor de “Con mi plata no”, a ciudadanos de Angol.

En un registro viralizado a través de redes sociales, se observa a Orrego afirmando que “los incentivos por parte de esta Constitución van a ser que el Estado se ponga a construir y distribuir las viviendas para que pueda habitar la gente, pero no el que usted sea propietario (…) Que no nos mientan”.

Lee también: “Eso es mentira”: Pdte. Boric negó que nueva Constitución prohíba que las viviendas sean heredables y llamó a informarse

“Ustedes conversen con sus vecinos y díganles que este derecho a la vivienda no es a vivienda propia y eso implica que a futuro puede haber una reestructuración completa de todo el sistema de cómo el Estado coloca subsidios porque los incentivos ya no van a estar en el derecho a vivienda propia, van a estar en gozar una vivienda”, explica.

En su cuenta de Twitter, Atria aseguró que se trata del “caso más vergonzoso que he visto de alguien que se presenta como conocedor del derecho y va a entregar ‘herramientas’ a quienes no saben pero quieren informarse y que abusa del conocimiento que dice manejar para manipular a su audiencia”.

En ese sentido, replicó lo planteado por Orrego en el registro y afirmó que “evidentemente que la Constitución asegure el derecho a la vivienda no implica ‘incentivos’ para que las personas no sean dueños de sus casas”.

“Y menos podría hacerlo desde una situación (como bajo la Constitución de 1980) en que ese derecho simplemente no es reconocido”, concluyó.

Evidentemente que la Constitución asegure el derecho a la vivienda no implica "incentivos" para que las personas no sean dueños de sus casas. Y menos podría hacerlo desde una situación (como bajo la Constitución de 1980) en que ese derecho simplemente no es reconocido.

— Fernando Atria. (@fernando_atria) June 29, 2022